COVID-19 делает систему проведения выборов США более уязвимой для вмешательства извне - эксперты

Американские эксперты предупреждают, что избирательный процесс в США стал "более уязвимым" для вмешательства других стран в связи с пандемией коронавируса COVID-19, пишет в четверг газета The Hill.
По мнению аналитиков, "фонды, направленные на предотвращение вмешательства и обеспечения безопасности голосования, истощаются".
Ряд американских штатов был вынужден отменить или перенести на более поздний срок внутрипартийные выборы, а также разрешить жителям голосовать заочно. В результате возникли дополнительные сложности с обеспечением безопасности при дистанционном голосовании.
"Безусловно, мы живем в беспрецедентное время и сталкиваем с беспрецедентными вызовами... Вызовы в виде дезинформации являются для нас одним из самых серьезных поводов для беспокойств", - сказал председатель Комиссии по содействию выборам Бенджамин Ховланд.
Старший научный сотрудник исследовательской организации R Street Institut по нацбезопасности и кибербезопасности Пол Розенцвейг считает, что пандемия способствовала активизации попыток по распространению дезинформации и оказанию влияния на избирательный процесс.
"У меня нет никаких причин думать, что вирус в какой-то мере остановит Россию или Китай, или Иран. Напротив, кажется, что это дало им еще один способ оказывать давление на раскол среди американцев", - отмечает Розенцвейг.
Он также полагает, что проблемы во время выборов могут возникнуть с машинами, которые используют для подсчета голосов, отправленных избирателями по почте.
The Hill отмечает, что еще до пандемии, в декабре, штаты запросили финансовую помощь, в частности, для замены устаревшего оборудования, которое применяют на избирательных участках, а также для усовершенствования киберзащиты. Однако в условиях распространения коронавируса организаторы сейчас больше занимаются тем, чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса для здоровья людей.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что на данном этапе сложно спрогнозировать, какая обстановка будет в стране в ноябре и насколько на тот момент будет под контролем ситуация с коронавирусом. По словам Трампа, от этого будет зависеть, реально ли провести выборы президента в намеченный срок.
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