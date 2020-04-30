Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8459 RUR   0.0233 GBR   2.1193 TRY   0.2444

Цена на нефть

29.04   $/bbl WTI 15.06 2.72 Brent 22.54 2.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.04.2020 17:44

Меры по коронавирусу в Европе почти вдвое снизили число заявок на предоставление убежища

По данным Европейского управления по поддержке предоставления убежища (EASO), число заявлений об убежище в Европе сократилось в марте почти вдвое по сравнению с февралем в связи с принятием мер борьбы с распространением коронавируса.

EASO объявило в четверг, что в 31 европейском государстве в марте было подано 34737 заявлений о предоставлении убежища, что на 43% меньше, чем в предыдущем месяце.

Управление сообщило, что "незадолго до вспышки COVID-19 в Европе количество заявок увеличилось по сравнению с тем же периодом в 2019 году: 65300 просьб были поданы в январе и 61100 - в феврале".

В коммюнике объясняется, что многие страны Европейского союза временно закрыли некоторые части своих границ с целью препятствовать распространению коронавируса, что затрудняет въезд мигрантам, не имеющим разрешений.

Греция, подвергающаяся наиболее сильному миграционному давлению, приостановила на месяц в начале марта прием всех заявок о предоставлении убежища после того, как Турция объявила в конце февраля об открытии границы с Грецией для мигрантов, скопившихся на турецкой стороне.

Как сообщает EASO, граждане Сирии, Афганистана, Колумбии и Венесуэлы по-прежнему подают больше всего ходатайств о предоставлении убежища в европейских странах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, УБЕЖИЩА


Похожие новости


ЕС выделит 375 млрд евро на восстановление туризма после пандемии ЕС проведет 4 мая онлайн-сбор средств для борьбы с COVID-19 Глава Еврокомиссии назвала колоссальной цену защиты Европы от коронавируса ЕC выделит Грузии 250 млн евро на борьбу с коронавирусом Covid-19 и его последствиями Еврогруппа согласовала антикризисные меры на полтриллиона евро - Мишель Министры финансов ЕС договорились о пакете мер на €540 млрд для борьбы с последствиями коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]