Для Саакашвили на Украине нашли другой формат работы вместо должности вице-премьера

Для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили предусмотрели другой формат работы в украинской власти, а не в ранге вице-премьера, заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Голосов за его кандидатуру хватает, но Михаил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом (Владимиром Зеленским - ИФ-У) и они нашли другой формат, в котором они будут работать - новая должность. Какая - я не могу сказать, потому что это инициатива президента", - сказал Арахамия на брифинге в четверг после внеочередного заседания Верховной Рады.
В то же время, председатель фракции "Слуга народа" добавил, что если кандидатуру Саакашвили всё-таки предложат на пост вице-премьера по вопросам реформ, то в парламенте есть голоса за его назначение.
"У нас есть голоса для того, чтобы принять это решение, но, по моей информации, будет другое решение и президент уже его отработал с господином Саакашвили и об этом станет известно, возможно, сегодня чуть попозже, а возможно в начале следующей недели", - добавил парламентарий.
Ранее Саакашвили заявил в соцсети, что получил предложение стать вице-премьером по реформам в правительстве Украины.
29 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возможность назначения Саакашвили на пост вице-премьера Украины вызывает тревогу нынешнего грузинского руководства.
"Как глава Грузии, я отлично понимаю недопустимость вмешательства в дела другого государства. Вместе с тем также недопустим и непонятен выбор на государственный пост человека, преступные действия которого фигурируют не только в постановлениях грузинского суда, но и вердикте европейского суда по права человека", - говорилось в заявлении Зурабишвили, опубликованном на официальном сайте президента.
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