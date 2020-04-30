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СНГ 30.04.2020 17:04

Для Саакашвили на Украине нашли другой формат работы вместо должности вице-премьера

Для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили предусмотрели другой формат работы в украинской власти, а не в ранге вице-премьера, заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Голосов за его кандидатуру хватает, но Михаил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом (Владимиром Зеленским - ИФ-У) и они нашли другой формат, в котором они будут работать - новая должность. Какая - я не могу сказать, потому что это инициатива президента", - сказал Арахамия на брифинге в четверг после внеочередного заседания Верховной Рады.

В то же время, председатель фракции "Слуга народа" добавил, что если кандидатуру Саакашвили всё-таки предложат на пост вице-премьера по вопросам реформ, то в парламенте есть голоса за его назначение.

"У нас есть голоса для того, чтобы принять это решение, но, по моей информации, будет другое решение и президент уже его отработал с господином Саакашвили и об этом станет известно, возможно, сегодня чуть попозже, а возможно в начале следующей недели", - добавил парламентарий.

Ранее Саакашвили заявил в соцсети, что получил предложение стать вице-премьером по реформам в правительстве Украины.

29 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возможность назначения Саакашвили на пост вице-премьера Украины вызывает тревогу нынешнего грузинского руководства.

"Как глава Грузии, я отлично понимаю недопустимость вмешательства в дела другого государства. Вместе с тем также недопустим и непонятен выбор на государственный пост человека, преступные действия которого фигурируют не только в постановлениях грузинского суда, но и вердикте европейского суда по права человека", - говорилось в заявлении Зурабишвили, опубликованном на официальном сайте президента.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, РАБОТА


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