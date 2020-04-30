Североатлантический альянс планирует углубить сотрудничество с Грузией в вопросах безопасности Черного моря, для чего будут сделаны четыре четких шага, заявляет специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
"У политического решения предоставить Грузии новый пакет поддержки есть две причины", - сказал он в интервью радиостанции Общественного вещателя Грузии ("Радио Грузии"), часть которого была опубликована в четверг.
Аппатурай отметил, что первая причина - это желание альянса углубить уже имеющееся тесное сотрудничество с Грузией, а вторая - это "ухудшение ситуации безопасности в регионе Черного моря".
По его словам, ситуация ухудшилась из-за действий России, которая наращивает свою военную силу в Черном море.
"Исходя из этого, мы планируем сделать следующие шаги. В первую очередь, мы включим Грузию в еще большую активность, которую мы называем "гибридной обороной". Я говорю об обороне от тех средств и возможностей, которые Россия использует против других стран - кибератаках, дезинформации, энергетической блокаде, замаскированной разведывательной или военной активности", - отметил Аппатурай.
"Мы работаем с Украиной и Грузией по этому вопросу. Мы укрепим сотрудничество, чтобы защититься от таких угроз", - заявил он.
По словам Аппатурая, НАТО также хочет включить Грузию в программу безопасности воздушного пространства, которая позволит Грузии лучше видеть, что происходит в ее воздушном пространстве.
Еще два компонента связаны, как он заявил, с военными учениями. Он выразил надежду, что больше украинских военнослужащих будут принимать участие в учениях в действующем в Грузии совместном с НАТО тренировочном и оценочном центре (JTEC).
Кроме этого, Аппатурай заявил, что страны-члены Североатлантического альянса рассматривают возможность усиления участия Грузии в военных учениях НАТО, в том числе в регионе.
Президент Алиев поблагодарил Гаралова за работу на посту генпрокурора Азербайджана
Президент Алиев снял с должности главу Биласуварского района
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Shell снизит производство нефти во II кв. по сравнению с I кв. на 17-35%, газа - на 7-12%, производство СПГ на 7-18%
Активы НБКО и кредитных союзов Азербайджана в I квартале выросли на 1,7%
Украинский концерн "Галнафтогаз" в I квартале снизил чистую прибыль на 7%
Путин сообщил о подготовке нового пакета экстренных мер поддержки граждан и экономики
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1804, умерших-24
Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 1 млн человек
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Bakcell оказала помощь малоимущим семьям поселка Бина
Caspian European Club провел B2G форум с участием Джавада Гасымова
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог