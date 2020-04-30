Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8459 RUR   0.0233 GBR   2.1193 TRY   0.2444

Цена на нефть

29.04   $/bbl WTI 15.06 2.72 Brent 22.54 2.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.04.2020 22:07

В Европе фиксируют снижение смертности от загрязнения воздуха из-за ограничительных мер в связи с COVID-19

Улучшение качества воздуха ввиду введенных ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса привело к снижению показателя смертности в Европе от заболеваний, вызванных загрязнением воздуха, пишет газета The Guardian со ссылкой на Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

По подсчетам центра, благодаря сокращению вредных выбросов в атмосферу в европейских странах удалось за апрель избежать около 11 тыс. смертей в результате заболеваний, связанных с плохим качеством воздуха. Наиболее высокие показатели относительно числа смертей, которые удалось избежать, зафиксированы в Германии, Великобритании, Италии, Франции и Испании.

Кроме того, более чистый воздух привел и у другим положительным изменениям. Так, в европейских странах на 6 тыс. сократилось число случаев астмы у детей, а также почти на 1 тыс. - преждевременных родов.

По сравнению с прошлым годом уровень содержания диоксида азота, который считается одним из основных загрязнителей воздуха, сократилось на 40%, концентрация ультрадисперсных частиц (УДЧ) - на 10%. По мнению исследователей, эти виды загрязнений воздуха способствуют сердечным и респираторным заболеваниям и каждый год приводят к 470 тыс. летальным исходам в Европе.

Ученые полагают, что более чистый воздух оказал значительно больший эффект в мире целом на снижение показателя заболеваний, вызванных высоким содержанием вредных веществ в атмосфере. Однако свое исследование они сосредоточили на европейских странах и ограниченным периодом времени в один месяц. По их словам, в Китае и Индии, которые традиционно считаются странами с наиболее загрязненным воздухом, резко упало содержание вредных веществ в воздухе.

"У нас очень много глобальных кризисов. Я надеюсь, что эта ситуация заставит людей задуматься: "А что если у нас будет такое качество воздуха не из-за того, что мы все вынуждены сидеть дома, а потому что мы смогли перейти к использованию экологически чистого транспорта и энергии?". Мы надеемся, что вирус поможет нам двигаться вперед в борьбе с изменением климата", - сказал один из авторов исследования Лаури Милливирта.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции многие страны ввели ограничения на перемещения граждан, в том числе на личном транспорте, а также приостановили работу ряда предприятий, что позволило сократить вредные выбросы в атмосферу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ВОЗДУХ, ПОСЛЕДСТВИЯ


Похожие новости


Еврокомиссия может подать в суд на девять стран ЕС из-за загрязнения воздуха

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]