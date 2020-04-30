Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1804, умерших-24

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 38 человек, 58 вылечились, один скончался, сообщает оперативный штаб.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 38 зараженных COVID-19. Один из пациентов 1951 года рождения с положительными результатами на COVID-19 , страдающий артериальной гипертензией, скончался. В тоже время за сутки вылечились и отпущены домой 58 человек", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1804, общее число умерших – 24, число вылечившихся - 1325.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 455 человек. Состояние 17 из них оценивается как тяжелое, 24 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

За весь период в Азербайджане проведено 143,079 тыс. тестов на коронавирус.

Н.Аббасова