Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1804, умерших-24

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 38 человек, 58 вылечились, один скончался, сообщает оперативный штаб.
"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 38 зараженных COVID-19. Один из пациентов 1951 года рождения с положительными результатами на COVID-19 , страдающий артериальной гипертензией, скончался. В тоже время за сутки вылечились и отпущены домой 58 человек", - говорится в сообщении штаба.
Таким образом, общее число зараженных достигло 1804, общее число умерших – 24, число вылечившихся - 1325.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 455 человек. Состояние 17 из них оценивается как тяжелое, 24 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.
За весь период в Азербайджане проведено 143,079 тыс. тестов на коронавирус.
Н.Аббасова
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