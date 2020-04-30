Активы НБКО и кредитных союзов Азербайджана в I квартале выросли на 1,7%

Суммарные активы небанковских кредитных организаций (НБКО) и кредитных союзов Азербайджана на 31 марта 2020 года составили 365,4 млн манатов, что на 1,7% больше показателя на конец 2019 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

При этом активы НБКО на конец первого квартала составили 349,4 млн манатов (рост на 2%), кредитных союзов – 16 млн манатов (спад на 3,6%).

Кредитный портфель НБКО на 1 апреля 2020 года составил 284,7 млн манатов (рост на 5,9%), кредитных союзов (с вычетом резервов – ИФ) – 14,3 млн манатов (спад на 4%).

Капитализация НБКО и кредитных союзов страны сократилась в отчетный период на 0,5% и составила 150,6 млн манатов, при этом 141 млн манатов пришлось на капитал НБКО.

Обязательства НБКО на начало апреля 2020 года равны 208,4 млн манатов (рост на 3,5%), кредитных союзов – 6,4 млн манатов (спад на 1,5%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль НБКО в первом квартале 2020 года составила 6 млн манатов, при этом кредитные союзы завершили квартал с убытком в 0,6 млн манатов.

На 31 марта 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 88 НБКО, в том числе 43 кредитных союзов. В 11 НБКО присутствует иностранный капитал.

В целом, на конец первого квартала НБКО имеют 232 филиала, в данном сегменте работают 2,154 тыс. человек.

А.Мамедов