Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8459 RUR   0.0233 GBR   2.1193 TRY   0.2444

Цена на нефть

29.04   $/bbl WTI 15.06 2.72 Brent 22.54 2.08

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 30.04.2020 17:36

Активы НБКО и кредитных союзов Азербайджана в I квартале выросли на 1,7%

Суммарные активы небанковских кредитных организаций (НБКО) и кредитных союзов Азербайджана на 31 марта 2020 года составили 365,4 млн манатов, что на 1,7% больше показателя на конец 2019 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

При этом активы НБКО на конец первого квартала составили 349,4 млн манатов (рост на 2%), кредитных союзов – 16 млн манатов (спад на 3,6%).

Кредитный портфель НБКО на 1 апреля 2020 года составил 284,7 млн манатов (рост на 5,9%), кредитных союзов (с вычетом резервов – ИФ) – 14,3 млн манатов (спад на 4%).

Капитализация НБКО и кредитных союзов страны сократилась в отчетный период на 0,5% и составила 150,6 млн манатов, при этом 141 млн манатов пришлось на капитал НБКО.

Обязательства НБКО на начало апреля 2020 года равны 208,4 млн манатов (рост на 3,5%), кредитных союзов – 6,4 млн манатов (спад на 1,5%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль НБКО в первом квартале 2020 года составила 6 млн манатов, при этом кредитные союзы завершили квартал с убытком в 0,6 млн манатов.

На 31 марта 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 88 НБКО, в том числе 43 кредитных союзов. В 11 НБКО присутствует иностранный капитал.

В целом, на конец первого квартала НБКО имеют 232 филиала, в данном сегменте работают 2,154 тыс. человек.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НБКО, АКТИВЫ


Похожие новости


Активы НБКО и кредитных союзов Азербайджана на начало 2020г оцениваются около 360 млн манатов Активы НБКО «Исполнительное кредитное агентство» составляют около 2,5 млн манатов Активы НБКО в Азербайджане в I квартале увеличились на 10% Активы НБКО в Азербайджане в 2014г увеличились на 20% Активы НБКО в Азербайджане в январе-сентябре увеличились на 13% Активы НБКО в Азербайджане в I полугодии увеличились на 7%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]