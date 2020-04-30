Активы НБКО и кредитных союзов Азербайджана в I квартале выросли на 1,7%

Суммарные активы небанковских кредитных организаций (НБКО) и кредитных союзов Азербайджана на 31 марта 2020 года составили 365,4 млн манатов, что на 1,7% больше показателя на конец 2019 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.
При этом активы НБКО на конец первого квартала составили 349,4 млн манатов (рост на 2%), кредитных союзов – 16 млн манатов (спад на 3,6%).
Кредитный портфель НБКО на 1 апреля 2020 года составил 284,7 млн манатов (рост на 5,9%), кредитных союзов (с вычетом резервов – ИФ) – 14,3 млн манатов (спад на 4%).
Капитализация НБКО и кредитных союзов страны сократилась в отчетный период на 0,5% и составила 150,6 млн манатов, при этом 141 млн манатов пришлось на капитал НБКО.
Обязательства НБКО на начало апреля 2020 года равны 208,4 млн манатов (рост на 3,5%), кредитных союзов – 6,4 млн манатов (спад на 1,5%).
По данным регулятора, суммарная чистая прибыль НБКО в первом квартале 2020 года составила 6 млн манатов, при этом кредитные союзы завершили квартал с убытком в 0,6 млн манатов.
На 31 марта 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 88 НБКО, в том числе 43 кредитных союзов. В 11 НБКО присутствует иностранный капитал.
В целом, на конец первого квартала НБКО имеют 232 филиала, в данном сегменте работают 2,154 тыс. человек.
А.Мамедов
Президент Алиев поблагодарил Гаралова за работу на посту генпрокурора Азербайджана
Президент Алиев снял с должности главу Биласуварского района
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Путин сообщил о подготовке нового пакета экстренных мер поддержки граждан и экономики
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1804, умерших-24
Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 1 млн человек
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
В Центральной Азии выявлено более 200 новых заражений COVID-19, общее число достигло 5968
Израильтяне устроили в Иерусалиме акцию в поддержку Нетаньяху
РФ и Турция провели совместное патрулирование трассы Алеппо - Латакия, сообщили в ЦПВС
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Bakcell оказала помощь малоимущим семьям поселка Бина
Caspian European Club провел B2G форум с участием Джавада Гасымова
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог