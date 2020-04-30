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Дальнее зарубежье 30.04.2020 17:48

Талибы заявили об освобождении еще 40 афганских военнных

Радикальное движение "Талибан" освободило в четверг еще одну группу захваченных ими афганских военнослужащих, сообщил представитель талибов Сухейль Шахин.

Шахин написал в твиттере, что "Талибан" освободил в четверг в провинции Кундуз 40 военных.

"Талибан" стремится ускорить процесс освобождения пленных, чтобы спасти их жизни перед угрозой заражения коронавирусом", - сказал представитель движения.

Процесс обмена пленными между Кабулом и талибами осуществляется на основе заключенного в конце февраля в Катаре соглашения между США и движением "Талибан".

По соглашению, правительство Афганистана до начала межафганских мирных переговоров должно освободить из тюрем 5 тыс. талибов. В свою очередь, движение "Талибан" обязалось отпустить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил. Позже афганское правительство заявило, что до запуска межафганских переговоров готово поэтапно освободить 1,5 тысячи боевиков.

До настоящего времени Кабул освободил в общей сложности 661 заключенного талиба. Радикальное движение, в свою очередь, ранее передало Международному Комитету Красного Креста 40 афганских военных.

США призвали стороны ускорить процесс обмена пленными на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ВОЕННЫЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]