Талибы заявили об освобождении еще 40 афганских военнных

Радикальное движение "Талибан" освободило в четверг еще одну группу захваченных ими афганских военнослужащих, сообщил представитель талибов Сухейль Шахин.

Шахин написал в твиттере, что "Талибан" освободил в четверг в провинции Кундуз 40 военных.

"Талибан" стремится ускорить процесс освобождения пленных, чтобы спасти их жизни перед угрозой заражения коронавирусом", - сказал представитель движения.

Процесс обмена пленными между Кабулом и талибами осуществляется на основе заключенного в конце февраля в Катаре соглашения между США и движением "Талибан".

По соглашению, правительство Афганистана до начала межафганских мирных переговоров должно освободить из тюрем 5 тыс. талибов. В свою очередь, движение "Талибан" обязалось отпустить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил. Позже афганское правительство заявило, что до запуска межафганских переговоров готово поэтапно освободить 1,5 тысячи боевиков.

До настоящего времени Кабул освободил в общей сложности 661 заключенного талиба. Радикальное движение, в свою очередь, ранее передало Международному Комитету Красного Креста 40 афганских военных.

США призвали стороны ускорить процесс обмена пленными на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.