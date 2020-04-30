Талибы заявили об освобождении еще 40 афганских военнных

Радикальное движение "Талибан" освободило в четверг еще одну группу захваченных ими афганских военнослужащих, сообщил представитель талибов Сухейль Шахин.
Шахин написал в твиттере, что "Талибан" освободил в четверг в провинции Кундуз 40 военных.
"Талибан" стремится ускорить процесс освобождения пленных, чтобы спасти их жизни перед угрозой заражения коронавирусом", - сказал представитель движения.
Процесс обмена пленными между Кабулом и талибами осуществляется на основе заключенного в конце февраля в Катаре соглашения между США и движением "Талибан".
По соглашению, правительство Афганистана до начала межафганских мирных переговоров должно освободить из тюрем 5 тыс. талибов. В свою очередь, движение "Талибан" обязалось отпустить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил. Позже афганское правительство заявило, что до запуска межафганских переговоров готово поэтапно освободить 1,5 тысячи боевиков.
До настоящего времени Кабул освободил в общей сложности 661 заключенного талиба. Радикальное движение, в свою очередь, ранее передало Международному Комитету Красного Креста 40 афганских военных.
США призвали стороны ускорить процесс обмена пленными на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.
Президент Алиев поблагодарил Гаралова за работу на посту генпрокурора Азербайджана
Президент Алиев снял с должности главу Биласуварского района
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Shell снизит производство нефти во II кв. по сравнению с I кв. на 17-35%, газа - на 7-12%, производство СПГ на 7-18%
Активы НБКО и кредитных союзов Азербайджана в I квартале выросли на 1,7%
Украинский концерн "Галнафтогаз" в I квартале снизил чистую прибыль на 7%
Путин сообщил о подготовке нового пакета экстренных мер поддержки граждан и экономики
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1804, умерших-24
Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 1 млн человек
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Bakcell оказала помощь малоимущим семьям поселка Бина
Caspian European Club провел B2G форум с участием Джавада Гасымова
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог