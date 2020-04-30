Лагард предупреждает о беспрецедентном спаде в еврозоне из-за коронавируса, ждет падения ВВП на 5-12% в 2020г

Европейскую экономику ждет беспрецедентный спад в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

Согласно прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году.

"Экономика еврозоны столкнулась с экономическим спадом, масштаб и скорость которого являются беспрецедентными. Меры, принимаемые с целью ограничения распространения коронавируса, практически остановили экономическую активность во всех странах еврозоны и по всему миру, - заявила Лагард. - Опросы показывают падение уверенности потребителей и бизнеса, что говорит о резком ухудшении ситуации в экономике и на рынке труда".

Лагард отметила высокую неопределенность в отношении того, каким будет реальный масштаб экономического спада. Его глубина, по ее словам, будет зависеть от продолжительности действующих в настоящее время локдаунов.

"При постепенном снятии ограничительных мер экономическая активность будет восстанавливаться, хотя скорость и масштаб этого восстановление являются предметом высокой неопределенности. Темпы роста потребительских в еврозоне замедлились в результате резкого падения цен на нефть, а также некоторого ослабления базовой инфляции", - заявила Лагард.

Она подчеркнула, что пандемия коронавируса лишь частично затронула первый квартал 2020 года, в течение которого ВВП еврозоны упал на 3,8%. Во втором квартале, экономический спад в регионе, вероятно, будет гораздо более серьезным, отметила Лагард. При наихудшем сценарии падение ВВП еврозоны в апреле-июне, по оценкам ЕЦБ, может достигнуть 15%.

В ЕЦБ ожидают, что экономика еврозоны начнет восстанавливаться в 2021 году, и темпы роста нормализуются в последующие годы.

Инфляция в регионе, как ожидается, существенно замедлится в ближайшие месяцы. "Резкое падение экономической активности, вероятно, будет иметь негативные последствия для базовой инфляции", - заявила Лагард, отметив, при этом, высокую неопределенность в отношении среднесрочных последствий пандемии для инфляции.

По ее словам, "решительные и таргетированные меры, предпринятые ЕЦБ с начала марта, обеспечили важную поддержку экономике еврозоны и, особенно, секторам, особенно подверженным последствиям кризиса". Действия ЕЦБ поддерживают ликвидность финансовой системы и помогают обеспечить бесперебойный поток дешевых кредитов домовладельцам и компаниям, особенно малого и среднего бизнеса.

Лагард отметила, что в рамках действующих в настоящее время программ ЕЦБ банкам доступны кредиты под отрицательные процентные ставки на общую сумму порядка 3 трлн евро.

Как сообщалось, ЕЦБ сохранил по итогам заседания в четверг базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, ставку по маржинальным кредитам - 0,25%. Европейский ЦБ также объявил о запуске новой программы долгосрочного кредитования банков еврозоны, понизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) и объявил о готовности увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), составляющий в настоящее время 750 млрд евро.

По словам Лагард, PEPP является наилучшим инструментом в нынешнем кризисе и может быть продлена на 2021 год. ЕЦБ намерен дважды в месяц публиковать данные о выкупе облигаций в рамках PEPP с разбивкой по странам.

Кроме того, Центробанк продолжает реализацию программу количественного смягчения (QE), в рамках которой выкупает активы на 20 млрд евро ежемесячно. В марте ЕЦБ выделил дополнительно 120 млрд евро, которые направит на выкуп активов до конца текущего года.

В четверг ЕЦБ не обсуждал QE, а также не обсуждал возможность выкупа бондов со спекулятивными рейтингами в рамках этой программы, отметила Лагард, отвечая на вопросы журналистов.

Она также заявила, что приветствует действия, согласованные ранее в этом месяце государствами еврозоны в ответ на кризис, вызванный пандемией, и призвала их к принятию дальнейших масштабных и скоординированных мер.

Как сообщалось, главы государств и правительств стран еврозоны ранее в этом месяце одобрили программу посткризисной поддержки экономики объемом 540 млрд евро, включающую меры обеспечения бизнеса дополнительной ликвидностью, финансирование программ занятости, а также новых кредитных линий.

Евро теряет 0,2% относительно доллара США после пресс-конференции Лагард, торгуется на уровне $1,085, европейские фондовые индексы теряют 1-2%.