Лагард предупреждает о беспрецедентном спаде в еврозоне из-за коронавируса, ждет падения ВВП на 5-12% в 2020г

Европейскую экономику ждет беспрецедентный спад в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.
Согласно прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году.
"Экономика еврозоны столкнулась с экономическим спадом, масштаб и скорость которого являются беспрецедентными. Меры, принимаемые с целью ограничения распространения коронавируса, практически остановили экономическую активность во всех странах еврозоны и по всему миру, - заявила Лагард. - Опросы показывают падение уверенности потребителей и бизнеса, что говорит о резком ухудшении ситуации в экономике и на рынке труда".
Лагард отметила высокую неопределенность в отношении того, каким будет реальный масштаб экономического спада. Его глубина, по ее словам, будет зависеть от продолжительности действующих в настоящее время локдаунов.
"При постепенном снятии ограничительных мер экономическая активность будет восстанавливаться, хотя скорость и масштаб этого восстановление являются предметом высокой неопределенности. Темпы роста потребительских в еврозоне замедлились в результате резкого падения цен на нефть, а также некоторого ослабления базовой инфляции", - заявила Лагард.
Она подчеркнула, что пандемия коронавируса лишь частично затронула первый квартал 2020 года, в течение которого ВВП еврозоны упал на 3,8%. Во втором квартале, экономический спад в регионе, вероятно, будет гораздо более серьезным, отметила Лагард. При наихудшем сценарии падение ВВП еврозоны в апреле-июне, по оценкам ЕЦБ, может достигнуть 15%.
В ЕЦБ ожидают, что экономика еврозоны начнет восстанавливаться в 2021 году, и темпы роста нормализуются в последующие годы.
Инфляция в регионе, как ожидается, существенно замедлится в ближайшие месяцы. "Резкое падение экономической активности, вероятно, будет иметь негативные последствия для базовой инфляции", - заявила Лагард, отметив, при этом, высокую неопределенность в отношении среднесрочных последствий пандемии для инфляции.
По ее словам, "решительные и таргетированные меры, предпринятые ЕЦБ с начала марта, обеспечили важную поддержку экономике еврозоны и, особенно, секторам, особенно подверженным последствиям кризиса". Действия ЕЦБ поддерживают ликвидность финансовой системы и помогают обеспечить бесперебойный поток дешевых кредитов домовладельцам и компаниям, особенно малого и среднего бизнеса.
Лагард отметила, что в рамках действующих в настоящее время программ ЕЦБ банкам доступны кредиты под отрицательные процентные ставки на общую сумму порядка 3 трлн евро.
Как сообщалось, ЕЦБ сохранил по итогам заседания в четверг базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, ставку по маржинальным кредитам - 0,25%. Европейский ЦБ также объявил о запуске новой программы долгосрочного кредитования банков еврозоны, понизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) и объявил о готовности увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), составляющий в настоящее время 750 млрд евро.
По словам Лагард, PEPP является наилучшим инструментом в нынешнем кризисе и может быть продлена на 2021 год. ЕЦБ намерен дважды в месяц публиковать данные о выкупе облигаций в рамках PEPP с разбивкой по странам.
Кроме того, Центробанк продолжает реализацию программу количественного смягчения (QE), в рамках которой выкупает активы на 20 млрд евро ежемесячно. В марте ЕЦБ выделил дополнительно 120 млрд евро, которые направит на выкуп активов до конца текущего года.
В четверг ЕЦБ не обсуждал QE, а также не обсуждал возможность выкупа бондов со спекулятивными рейтингами в рамках этой программы, отметила Лагард, отвечая на вопросы журналистов.
Она также заявила, что приветствует действия, согласованные ранее в этом месяце государствами еврозоны в ответ на кризис, вызванный пандемией, и призвала их к принятию дальнейших масштабных и скоординированных мер.
Как сообщалось, главы государств и правительств стран еврозоны ранее в этом месяце одобрили программу посткризисной поддержки экономики объемом 540 млрд евро, включающую меры обеспечения бизнеса дополнительной ликвидностью, финансирование программ занятости, а также новых кредитных линий.
Евро теряет 0,2% относительно доллара США после пресс-конференции Лагард, торгуется на уровне $1,085, европейские фондовые индексы теряют 1-2%.
Президент Алиев поблагодарил Гаралова за работу на посту генпрокурора Азербайджана
Президент Алиев снял с должности главу Биласуварского района
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Во Франции за сутки скончались 289 пациентов с коронавирусом, число госпитализаций снижается
Столичный регион Австралии объявлен полностью свободным от COVID-19
Рекорд по числу выздоровевших от COVID-19 за сутки зафиксирован в Италии
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Байден приступил к подбору кандидата на должность вице-президента
Боевики четыре раза нарушали перемирие в районе сирийского Идлиба
Вашингтон предложил Москве сотрудничать против боевиков на ИГ на юго-западе Сирии
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Bakcell оказала помощь малоимущим семьям поселка Бина
Caspian European Club провел B2G форум с участием Джавада Гасымова
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог