Путин ждет подробного доклада о том, как реализуются решения о поддержке медиков, граждан и бизнеса

Президент РФ Владимир Путин ждет от правительства доклады о том, как реализуются меры поддержки граждан и предпринимателей в условиях, принятых в рамках борьбы с коронавирусом.
"Все решения, которые предлагаются, важно не просто принять, их нужно реализовать с ощутимым результатом для граждан и для бизнеса. В этом смысл, суть всей нашей работы. В этой связи прошу подготовить и представить подробные доклады по реализации всех экстраординарных мер, которые мы приняли в марте и апреле", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
В частности, президент сообщил, что ждет доклада о том, как организованы дополнительные федеральные выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, младшему медицинскому персоналу, экипажам скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией.
"Решения приняты. Главное - когда именно люди получат положенные им деньги", - отметил Путин.
Президент Алиев поблагодарил Гаралова за работу на посту генпрокурора Азербайджана
Президент Алиев снял с должности главу Биласуварского района
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Крупные денежные резервы позволят Москве компенсировать выпадающие из-за пандемии COVID-19 доходы - S&P
В Азербайджане вновь подешевеет импортный бензин
Лагард предупреждает о беспрецедентном спаде в еврозоне из-за коронавируса, ждет падения ВВП на 5-12% в 2020г
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Байден приступил к подбору кандидата на должность вице-президента
Боевики четыре раза нарушали перемирие в районе сирийского Идлиба
Вашингтон предложил Москве сотрудничать против боевиков на ИГ на юго-западе Сирии
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Bakcell оказала помощь малоимущим семьям поселка Бина
Caspian European Club провел B2G форум с участием Джавада Гасымова
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог