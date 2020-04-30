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Здравоохранение 30.04.2020 21:32

Путин ждет подробного доклада о том, как реализуются решения о поддержке медиков, граждан и бизнеса

Президент РФ Владимир Путин ждет от правительства доклады о том, как реализуются меры поддержки граждан и предпринимателей в условиях, принятых в рамках борьбы с коронавирусом.

"Все решения, которые предлагаются, важно не просто принять, их нужно реализовать с ощутимым результатом для граждан и для бизнеса. В этом смысл, суть всей нашей работы. В этой связи прошу подготовить и представить подробные доклады по реализации всех экстраординарных мер, которые мы приняли в марте и апреле", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

В частности, президент сообщил, что ждет доклада о том, как организованы дополнительные федеральные выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, младшему медицинскому персоналу, экипажам скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией.

"Решения приняты. Главное - когда именно люди получат положенные им деньги", - отметил Путин.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ГРАЖДАНЕ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]