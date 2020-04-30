Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8459 RUR   0.0233 GBR   2.1193 TRY   0.2444

Цена на нефть

29.04   $/bbl WTI 15.06 2.72 Brent 22.54 2.08

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 30.04.2020 22:22

Разведсообщество США склоняется ко мнению о естественном происхождении коронавируса

В разведсообществе США полагают, что коронавирус COVID-19 не был синтезирован искусственно, но продолжают выяснять, какое происхождение имеет нынешняя пандемия.

"Разведсообщество согласно с мнением многих ученых, которые считают, что вирус COVID-19 не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован. Оно продолжит тщательно изучать поступающую информацию и разведданные относительно того, началась ли вспышка с контакта с зараженными животными, или это стало результатом инцидента в лаборатории в Ухане", - говорится в заявлении, распространенном в четверг Управлением директора национальной разведки США.

Ученые ранее сообщали, что этот вирус является естественным для летучих мышей, однако в администрации США в последнее время указывали и на уханьский институт при Академии наук КНР, как на возможный источник.

Ранее в апреле сообщалось, что в США начато полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РАЗВЕДСООБЩЕСТВО, КОРОНАВИРУС, МНЕНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]