Реализация контракта Анкары и Москвы по С-400 задержится из-за коронавируса

Исполнение контракта о приобретении Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 сдвигается по срокам в связи с пандемией коронавируса, однако затем продолжится по плану, заявил в четверг секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
"Произошла задержка из-за коронавируса, но (сделка, - "ИФ") будет реализовываться, как запланировано", - приводят его слова западные СМИ.
При этом он напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз говорил своему американскому коллеге Дональду Трампу о заинтересованности Анкары в возможной покупке у США зенитных ракетных комплексов Patriot.
Анкара неоднократно заявляла, что намерена завершить развертывание ЗРС С-400 к апрелю 2020 года. Министр обороны Турции Хулуси Акар в январе сказал, что С-400 будут полностью готовы к действию в апреле или в мае.
Однако в США неоднократно выражали обеспокоенность приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть России купленные ЗРС С-400, если Анкара хочет получить от США Patriot.
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