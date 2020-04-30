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Регион 30.04.2020 21:10

Реализация контракта Анкары и Москвы по С-400 задержится из-за коронавируса

Исполнение контракта о приобретении Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 сдвигается по срокам в связи с пандемией коронавируса, однако затем продолжится по плану, заявил в четверг секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

"Произошла задержка из-за коронавируса, но (сделка, - "ИФ") будет реализовываться, как запланировано", - приводят его слова западные СМИ.

При этом он напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз говорил своему американскому коллеге Дональду Трампу о заинтересованности Анкары в возможной покупке у США зенитных ракетных комплексов Patriot.

Анкара неоднократно заявляла, что намерена завершить развертывание ЗРС С-400 к апрелю 2020 года. Министр обороны Турции Хулуси Акар в январе сказал, что С-400 будут полностью готовы к действию в апреле или в мае.

Однако в США неоднократно выражали обеспокоенность приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть России купленные ЗРС С-400, если Анкара хочет получить от США Patriot.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, С/400, КОРОНАВИРУС, ЗАДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]