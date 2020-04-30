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Здравоохранение 30.04.2020 22:46

В Молдавии зарегистрировано 126 новых случаев коронавируса, число жертв достигло 119

В Молдавии за сутки зафиксировано еще 126 случаев инфицирования коронавирусом, общее количество зараженных приближается к 4 тыс., число смертей от Covid-19 увеличилось до 119, сообщила министр здравоохранения, труда, социальной защиты и семьи Виорика Думбрэвяну.

"Сегодня проведено 878 первичных тестов на COVID-19. Выявлено 126 новых случаев инфицирования. В общей сложности, 3897 человек в Молдове был заражены COVID-19. С учетом тех, которые вылечились и с учетом скончавшихся, в настоящее время остается 2596 активных случаев", - сказала министр в четверг на брифинге после заседания "кризисного центра".

По ее словам, 49 из 126 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Кишиневе. В Приднестровском регионе зарегистрировано 17 новых случаев заражения.

По данным оперштаба в Тирасполе, за весь период в Приднестровском регионе зарегистрировано 447 случаев заражения коронавирусом, 60 человек выздоровели, 22 скончались.

На сайте министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии сообщается о трех новых смертях, произошедших из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

"Скончались две женщины и один мужчина. 75-летняя женщина из Кишинева была госпитализирована в больницу скорой помощи 27 апреля. Сопутствующие заболевания: гипертония, болезнь сердца, диабет II типа. 92-летняя женщина из Страшенского района была госпитализирована в больницу Скорой помощи 21 апреля. Сопутствующие заболевания: гипертония гр. II, гипертоническая болезнь сердца стадия C. Также скончался 63-летний мужчина из Тирасполя, у которого также была острая сердечная недостаточность", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]