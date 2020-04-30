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СНГ 30.04.2020 21:15

Мишустин сообщил о выявленном у него коронавирусе, и.о. премьера предложил назначить Белоусова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в результате тестирования у него выявлен коронавирус.

Мишустин сообщил также, что предлагает назначить временно исполняющим обязанности главы правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - сказал Мишустин президенту.

Он подчеркнул, что "правительство продолжит работу в штатном режиме". "Я планирую находиться с коллегами в активном контакте по телефону и видеосвязи, и с вами. По всем основным вопросам", - подчеркнул Мишустин.

"В качестве временно исполняющего обязанности (премьера - ИФ) предлагаю кандидатуру Андрея Белоусова", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]