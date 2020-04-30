Мишустин сообщил о выявленном у него коронавирусе, и.о. премьера предложил назначить Белоусова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в результате тестирования у него выявлен коронавирус.
Мишустин сообщил также, что предлагает назначить временно исполняющим обязанности главы правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.
"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - сказал Мишустин президенту.
Он подчеркнул, что "правительство продолжит работу в штатном режиме". "Я планирую находиться с коллегами в активном контакте по телефону и видеосвязи, и с вами. По всем основным вопросам", - подчеркнул Мишустин.
"В качестве временно исполняющего обязанности (премьера - ИФ) предлагаю кандидатуру Андрея Белоусова", - добавил он.
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