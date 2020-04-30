Путин рассчитывает, что Мишустин продолжит принимать активное участие в выработке важных для страны решений

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого выявлен коронавирус, будет и дальше активно участвовать в выработке решений по поддержке граждан в нынешних условиях.
"Уважаемый Михаил Владимирович, то, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым, я всегда об этом говорю. Вы человек очень активный, хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, администрация президента, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска", - сказал Путин в ходе общения с Мишустиным по видеотрансляции.
Он подчеркнул, что при выработке решений, как бы ни ограничивать контакты, без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись.
"Здесь, конечно, нет ничего удивительного, но хочу вам сказать, что надеюсь, вы будете оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будете принимать самое активное участие в выработке тех решений, о которых мы говорили, в том числе на совещании сегодня", - сказал Путин.
Речь идет о решениях по поддержке граждан, экономики в целом и отдельных ее отраслей, особенно пострадавших, напомнил президент. "Будете (надеюсь - ИФ) принимать участие не только в выработке этих решений, но хочу вам сказать, без вашего применения, без вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься", - сказал Путин.
Он пожелал Мишустину скорейшего выздоровления.
"В больнице когда окажетесь, приедете в больницу, позвоните мне обязательно", - сказал президент премьеру.
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