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СНГ 30.04.2020 21:29

Путин рассчитывает, что Мишустин продолжит принимать активное участие в выработке важных для страны решений

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого выявлен коронавирус, будет и дальше активно участвовать в выработке решений по поддержке граждан в нынешних условиях.

"Уважаемый Михаил Владимирович, то, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым, я всегда об этом говорю. Вы человек очень активный, хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, администрация президента, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска", - сказал Путин в ходе общения с Мишустиным по видеотрансляции.

Он подчеркнул, что при выработке решений, как бы ни ограничивать контакты, без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись.

"Здесь, конечно, нет ничего удивительного, но хочу вам сказать, что надеюсь, вы будете оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будете принимать самое активное участие в выработке тех решений, о которых мы говорили, в том числе на совещании сегодня", - сказал Путин.

Речь идет о решениях по поддержке граждан, экономики в целом и отдельных ее отраслей, особенно пострадавших, напомнил президент. "Будете (надеюсь - ИФ) принимать участие не только в выработке этих решений, но хочу вам сказать, без вашего применения, без вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься", - сказал Путин.

Он пожелал Мишустину скорейшего выздоровления.

"В больнице когда окажетесь, приедете в больницу, позвоните мне обязательно", - сказал президент премьеру.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИШУСТИН, РЕШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]