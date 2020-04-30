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Дальнее зарубежье 30.04.2020 21:56

Вашингтон поддерживает действия Турции в Идлибе

США полагают, что ситуация в провинции Идлиб является ключевой в контексте конфликта в Сирии, и в связи с этим приветствуют действия Турции в этом регионе, заявил в четверг в ходе видеоконференции спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Идлиб - сейчас ключевой (элемент - ИФ) всего конфликта в Сирии, который начался в 2011 году. Мы рады тому, что сирийская армия и ее союзники - Россия и Иран - были остановлены там действиями турецких военных", - сказал он.

При этом он охарактеризовал нынешнюю ситуацию в Идлибе как "российско-турецкое прекращение огня".

"Мы решительно поддерживаем прекращение огня, мы решительно поддерживаем военные акции Турции. Мы полагаем, что этот режим прекращения огня идет в русле с призывом спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсона к общенациональному перемирию", - отметил он.

Он отметил, что сейчас наступил решающий момент, когда станет ясно: возобновит ли сирийская армия наступление в регионе, или ситуация будет двигаться в сторону политического решения.

Также он заявил, что по данным из источников, включая российские, вылазки террористов за пределы Идлиба редки, и это дает "хороший шанс" на сохранение режима прекращения огня. Джеффри добавил, что США будут, параллельно с усилиями по поддержанию этого режима, оказывать помощь сирийскому Конституционному комитету и давить на Дамаск с целью склонить его к компромиссному решению конфликта в Сирии.

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Тэги: США, ИДЛИБ, ТУРЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]