Крупные денежные резервы позволят Москве компенсировать выпадающие из-за пандемии COVID-19 доходы - S&P

Москва располагает резервами, достаточными, чтобы компенсировать влияние ожидаемого сокращения доходов вследствие рецессии в экономике в 2020 году, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, полагают эксперты международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"По нашим оценкам, к январю 2020 года правительство Москвы аккумулировало денежные средства в размере более 1 трлн рублей (около $13,5 млрд), - говорится в обзоре S&P. - Мы полагаем, что Москва будет расходовать накопленные остатки на счетах, прежде чем привлекать финансирование на рынках капитала".

"Мы не ожидаем, что сокращение доходов окажет немедленное давление на рейтинг Москвы, поскольку наша оценка собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP) города - "bbb" - на одну ступень выше его долгосрочного кредитного рейтинга ("ВВВ-/стабильный")", - отмечают эксперты агентства.

Долгосрочный кредитный рейтинг Москвы аналогичен долгосрочному суверенному рейтингу Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте (ВВВ-/Стабильный/А-3), и аналитики S&P полагают, что российским региональным и местным органам власти (РМОВ) не может быть присвоен рейтинг выше суверенного уровня.

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, возглавляющий оперативный штаб по экономическому развитию, 29 апреля 2020 года заявил о том, что бюджет Москвы недополучит около 600 млрд рублей в этом году из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19. Ефимов не уточнил, планирует ли город сокращать расходы вслед за сокращением доходов.

"Согласно нашим прогнозам, если заявленное снижение налоговых доходов в размере 600 млрд рублей не будет сопровождаться соответствующим сокращением расходов, столица, видимо, исполнит бюджет с дефицитом в размере примерно 1 трлн рублей в 2020 г. Последняя редакция Закона о бюджете города Москвы на 2020 г. предполагает дефицит в размере 351 млрд рублей. В основе этих допущений значительный рост налоговых доходов - на 11% и увеличение совокупных расходов - на 17%, - говорится в обзоре. - По нашим оценкам, скоро должна появиться новая редакция Закона о бюджете, учитывающая снижение ожиданий в отношении налоговых поступлений в 2020 г. Следовательно, в соответствии с текущими допущениями о падении доходов и по-прежнему высоком росте расходов это приведет к полному расходованию накопленных остатков денежных средств в размере 1 трлн рублей к концу года".

Эксперты S&P ожидают, что дефицит бюджета Москвы в 2020 г. составит 350-450 млрд рублей, или 15-20% доходов, - в зависимости от глубины и длительности периода сокращения налоговых доходов и возможной приоритизации расходов.

"Мы не ожидаем значительной дополнительной поддержки со стороны правительства Российской Федерации, направленной на компенсацию этих убытков. Тем не менее, мы допускаем, что город обладает определенной гибкостью в отношении инвестиций на развитие инфраструктуры и проектов в сфере жилой недвижимости и возможно небольшое сокращение расходов по этим направлениям. По нашим оценкам, капитальные расходы составляют более 30% совокупных расходов города. В связи с этим мы допускаем, что в зависимости от решения руководства столицы Москва может приоритизировать расходные обязательства и отложить реализацию ряда инфраструктурных проектов", - говорится в обзоре.

В качестве позитивного фактора эксперты агентства отмечают очень низкий уровень долга Москвы - менее 5% совокупных доходов (выпуск облигаций в размере 30 млрд рублей со сроком погашения в 2022 г.).

"Мы учитываем высокую степень неопределенности относительно масштабов распространения и пика пандемии коронавируса. По оценкам органов власти некоторых стран, пик пандемии придется на середину 2020 г., и мы оцениваем экономические и кредитные последствия пандемии, опираясь на это допущение", - говорится в обзоре.