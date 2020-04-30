В Азербайджане вновь подешевеет импортный бензин

В Азербайджане с 00:00 1 мая снизится цена на автомобильный бензин марки Premium Euro-95.
Цена на этот вид бензина определяются со стороны оптового поставщика бензина.
Согласно информации азербайджанских СМИ, 1 литр бензина Premium Euro-95 теперь будет стоить 1,1 манат (в настоящее время 1,2 манат). Таким образом, бензин марки Premium Euro-95 подешевеет на 8,3%.
Бензин марки Premium Euro-95 в Азербайджане не производится. Он импортируется в Азербайджан.
Удешевление бензина связано со снижением цен на нефть на мировых рынках.
Х.Насирзаде
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