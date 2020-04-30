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ТЭК 30.04.2020 22:56

В Азербайджане вновь подешевеет импортный бензин

В Азербайджане с 00:00 1 мая снизится цена на автомобильный бензин марки Premium Euro-95.

Цена на этот вид бензина определяются со стороны оптового поставщика бензина.

Согласно информации азербайджанских СМИ, 1 литр бензина Premium Euro-95 теперь будет стоить 1,1 манат (в настоящее время 1,2 манат). Таким образом, бензин марки Premium Euro-95 подешевеет на 8,3%.

Бензин марки Premium Euro-95 в Азербайджане не производится. Он импортируется в Азербайджан.

Удешевление бензина связано со снижением цен на нефть на мировых рынках.

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕНЗИН, СНИЖЕНИЕ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]