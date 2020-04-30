Россия и Турция провели очередное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные провели патрулирование в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв на брифинге.

"Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке", - сказал Журавлев.

Он сообщил также, что в соответствии с договоренностями между президентами России и Турции от 5 марта в четверг состоялось очередное, седьмое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию.

"К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр", - сказал контр-адмирал.

Он сообщил, что движение колонны с воздуха контролировалось беспилотниками российских военных.

Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.

Кроме того, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо, Хасеке и Дейр-Эз-Зор.

Российская военная авиация провела воздушное патрулирование.