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Дальнее зарубежье 01.05.2020 09:04

Израильские вертолеты нанесли ракетный удар по внутренним районам Сирии - СМИ

Ракетный удар по внутренним районам Сирии был осуществлен израильскими вертолетами в пятницу, сообщили государственные сирийские СМИ.

Как следует из сообщений, пуски нескольких ракет были произведены из района Голанских высот.

О жертвах и пострадавших не сообщается. Подвергшимся ударам районам нанесен некоторый материальный ущерб, отмечают СМИ.

Израильская сторона пока не комментировала сообщения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, РАКЕТЫ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]