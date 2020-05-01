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Дальнее зарубежье 01.05.2020 08:50

За сутки в материковом Китае выявлены 12 новых случаев COVID-19, шесть - "импортированы" - власти

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом, шесть - у прибывших из-за рубежа, еще шесть - внутри страны, сообщает Госкомздрав КНР.

Из ввозных случаев пять пришлись на Шанхай: двое больных прибыли из Бразилии, трое - из США. Еще один случай зафиксирован в провинции Фуцзянь.

Все шесть случаев заражения внутри страны отмечены в граничащих с Россией административных единицах Китая - пять в провинции Хэйлунцзян, один - в автономном районе Внутренняя Монголия.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с COVID-19.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 874 случая заражения, из них 1 тыс. 670 - ввезенных из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части страны пятый день подряд не зафиксировано новых случаев заражения и смертельных исходов. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 511 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 037 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 429 (шесть случаев смерти).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]