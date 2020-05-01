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Регион 01.05.2020 09:11

США намерены воспрепятствовать приобретению Ираном вооружений у РФ и Китая - Помпео

США готовы принять меры, чтобы не позволить Ирану приобретать современную военную технику за рубежом, в том числе в России и Китае, по завершении в октябре срока действия международного эмбарго в отношении Тегерана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Ваши слушатели должны знать, что президент Трамп и наша команда готовы разыграть все карты, чтобы быть уверенными в том, что с наступлением октября текущего года они (Иран - ИФ) не смогут приобретать танки и бронетранспортеры у России и Китая", - сказал дипломат в эфире радиошоу Ларса Ларсона.

Он отметил: "Хорошая новость состоит в том, что резолюция СБ ООН даст нам уверенность, что этого не произойдет. Мы работаем с нашими партнерами из Китая, России, Британии, Франции, в более широком смысле - с партнерами в СБ ООН, чтобы получить уверенность в том, что они также готовы не допустить этого после 18 октября".

Срок окончания эмбарго предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Вашингтон добивается продления срока эмбарго принятием соответствующей резолюции СБ ООН.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ИРАН, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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