Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что вскоре будет объявлен список "белых зон" страны, с которых начнется ослабление ограничительных мер, введенных на фоне вспышки коронавируса, передает в четверг иранский телеканал Press TV.
Под "белыми зонами" иранский лидер подразумевает те административные районы страны, где зафиксировано наименьшее количество заражений COVID-19. Список будет составлен на основе отчетов, представленных главами медицинских и общественных комитетов, а также органов безопасности.
Рухани пояснил, что на основе разделения страны по трем зонам ("белая", "желтая" и "красная") будут приниматься дальнейшие меры по ослаблению ограничений.
Ранее президент Ирана подчеркивал, что разделение страны на такие зоны поможет более грамотному восстановлению после кризиса.
По состоянию на четверг в Иране зафиксировано 94640 случаев заражения коронавирусом, а также 6028 летальных исходов. 75103 пациентов с COVID-19 полностью вылечились.
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