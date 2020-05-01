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Регион 01.05.2020 08:52

Иран вскоре опубликует список "белых зон", где в первую очередь ослабят строгие меры в связи с COVID-19

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что вскоре будет объявлен список "белых зон" страны, с которых начнется ослабление ограничительных мер, введенных на фоне вспышки коронавируса, передает в четверг иранский телеканал Press TV.

Под "белыми зонами" иранский лидер подразумевает те административные районы страны, где зафиксировано наименьшее количество заражений COVID-19. Список будет составлен на основе отчетов, представленных главами медицинских и общественных комитетов, а также органов безопасности.

Рухани пояснил, что на основе разделения страны по трем зонам ("белая", "желтая" и "красная") будут приниматься дальнейшие меры по ослаблению ограничений.

Ранее президент Ирана подчеркивал, что разделение страны на такие зоны поможет более грамотному восстановлению после кризиса.

По состоянию на четверг в Иране зафиксировано 94640 случаев заражения коронавирусом, а также 6028 летальных исходов. 75103 пациентов с COVID-19 полностью вылечились.

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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]