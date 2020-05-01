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Дальнее зарубежье 01.05.2020 09:24

США передают аппараты ИВЛ не только союзникам - Трамп

США производят так много аппаратов ИВЛ для страдающих от коронавируса пациентов, что поставляют это оборудование не только союзникам, но и другим странам, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы поставляем их союзникам, а также тем, кто ими не является, но оказался в сложном положении", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп не уточнил, в какие именно страны, не являющиеся союзниками США, он готов поставлять аппараты ИВЛ.

Также он отметил, что в США производство этих аппаратов налажено настолько хорошо, что не было ни одного случая их нехватки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИВЛ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]