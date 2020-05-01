Сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 9,7 млн б/с 1 мая вступает в силу

Сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка 1 мая вступает в силу.
Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.
В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).
В мае Россия должна будет добывать 8,5 млн б/с.
Все российские компании примут участие в сокращениях, включая малые компании и СРП-проекты, квоты распределены пропорционально.
Как сообщил в интервью "Интерфаксу" министр энергетики РФ Александр Новак, Россия, за базу отсчета взят февраль 2020 года для наших компаний, "и от него считается снижение до 8,5 млн баррелей в сутки в соответствии с тем, как это установлено для России в рамках соглашения". "Там примерно сокращение составляет 2 млн баррелей или 19% от уровня февраля 2020 года", - сказал он.
Снизить добычу страны ОПЕК+, лидерами которого являются Россия и Саудовская Аравия, призвали США. В свою очередь, США призвали Саудовскую Аравию созвать внеочередное заседание министров энергетики стран G20.
Страны ОПЕК+ 9 апреля договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка.
G20 10 апреля приняли коммюнике, в котором обязались принять все необходимые и незамедлительные меры для обеспечения стабильности мирового рынка в условиях преодоления последствий COVID-19 на энергетические рынки и создать рабочую группу, которая будет мониторить меры реагирования.
Страны ОПЕК+ утвердили свое окончательное решение 12 апреля, сократив долю Мексики, которая согласилась снизить лишь на 100 тыс. б/с, а не на 400 тыс. б/с.
По мнению Новака, только по экономическим соображениям, добыча в других странах в мае упадёт еще на 10 млн б/с.
"Экономическая конъюнктура при таких низких ценах в любом случае приведет к тому, что и там будет сокращение добычи. И если страны, на которые приходится 46% добычи, взяли на себя сокращение в 10 млн б/с, то я уверен, что у производителей 53% нефти тоже рыночным способом будет сокращение до 10 млн б/с только из-за экономической конъюнктуры и снижения цен", - считает глава Минэнерго РФ.
В первую неделю апреля, когда обсуждалась сделка, падение спроса из-за пандемии коронавируса оценивалось в 15-20 млн б/с.
Со времени принятия решения спрос упал до 25-30 млн б/с, и эксперты не исключают, что может понадобиться дополнительное снижение нефтедобычи.
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