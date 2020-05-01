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Дальнее зарубежье 01.05.2020 09:39

Трамп заявляет, что проинформирован о ситуации с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в курсе того, что происходит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако пока не намерен делиться информацией с прессой.

"У меня есть понимание того, что там происходит. Я не могу рассказать вам об этом", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Я надеюсь, что у него (Ким Чен Ына - ИФ) все будет в порядке", - добавил Трамп.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. В связи с этим ряд СМИ предположил, что он может быть тяжело болен или даже - умер. В конце апреля президент США назвал подобные сообщения не соответствующими действительности.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]