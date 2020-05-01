Трамп заявляет, что проинформирован о ситуации с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в курсе того, что происходит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако пока не намерен делиться информацией с прессой.

"У меня есть понимание того, что там происходит. Я не могу рассказать вам об этом", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Я надеюсь, что у него (Ким Чен Ына - ИФ) все будет в порядке", - добавил Трамп.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. В связи с этим ряд СМИ предположил, что он может быть тяжело болен или даже - умер. В конце апреля президент США назвал подобные сообщения не соответствующими действительности.