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Трамп не исключил возвращение Майкла Флинна в администрацию США

Президент США Дональд Трамп заявляет, что не исключает возвращения в администрацию на новую должность своего бывшего советника по Нацбезопаности Майкла Флинна.

"Я, конечно, был бы готов рассмотреть такую возможность", сказал он на брифинге в Белом доме, говоря о Флинне, ставшего "жертвой" расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

"Я считаю, что он - хороший человек, а в ФБР поступили с ним ужасно", - добавил Трамп.

По его мнению, все идёт к тому, что с Флинна могут снять все обвинения, что открыло бы обратный путь в администрацию США.

Изначально Флинн в 2017 году признал себя виновным в том, что солгал ФБР в ходе "российского" расследования. В конце апреля в прессе были опубликованы документы, согласно которым сотрудники ФБР старались специально выстраивать беседы с Флинном таким образом, чтобы тот солгал.

Флинн покинул пост советника по нацбезопасности, когда выяснилось, что он передал неверные данные вице-президенту США Майку Пенсу о своих контактах с послом РФ в Вашингтоне.

В начале 2020 гола Флинн заявил, что отзывает решение признать себя виновным в обмане ФБР. В связи с этим процесс вынесения ему приговора приостановлен.

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Тэги: США, ТРАМП, СОВЕТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]