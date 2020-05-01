Боррель отверг обвинение в уступке давлению Пекина

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель решительно отверг обвинения в том, что его служба уступила давлению Китая, отредактировав в сторону смягчения доклад о противодействии ЕС дезинформации, связанной с пандемией ЕС.

"Я могу заверить вас, что в опубликованный на прошлой неделе доклад не было внесено никаких изменений в сторону смягчения озабоченности третьей стороны, в данном случае Китая", - заявил он в четверг членам Комитета по иностранным делам Европарламента, которые пригласили для объяснений по поводу разгоревшегося скандала.

Скандал разгорелся после того, как New York Times в статье со ссылкой на сотрудника Европейского внешнеполитической службы (ЕВС) сравнила версии доклада на эту тему, появившиеся 20 и 24 апреля. В первой были более конкретные и более жесткие формулировки о китайской политике в отношении ЕС, а во второй смягченные и размытые. Из чего газета сделала вывод, что Евросоюз "склонился" перед давлением Китая.

В своих эмоциональных ответах на вопросы парламентариев Боррель разъяснил, что речь идет о двух разных документах: о внутреннем, на основе которого принимаются решения структурами ЕС, и публичном для информирования широкой общественности. Они не противоречат друг другу, но имеют каждый свою специфику. Это обычная практика для дипломатических служб. Он признал, что Пекин действительно высказывал недовольство оценкой Брюсселем китайской пропаганды.

"В докладе (от 24 апреля - ИФ) очень четко обозначены спонсируемые государством дезинформационные кампании и очень конкретно указаны их организаторы, в том числе Китай, - сказал Боррель. - Не было никакого "смягчения" наших выводов, какими бы неудобными они ни были".

"Наш последний Специальный доклад рисует сложную картину. В нем рассматриваются действия по дезинформации и агрессивный натиск нарративов, исходящие от различных международных субъектов, включая Россию и Китай, а также других, как сирийский режим или иранское правительство", - добавил он.

"Мы должны признать, что пандемию коронавируса сопровождает настоящая инфодемия, - сказал далее Боррель. - В связи с этим мы начали пристально следить за кампаниями дезинформации и манипулирования информацией в связи с коронавирусом, некоторые из которых направлены на то, чтобы причинить вред Европейскому союзу. На этот счет у нас есть четкое поручение от европейских лидеров от 23 марта".

Члены комитета Европарламента в своих выступлениях отмечали, что Китай и Россия используют пандемию для скоординированных кампаний дезинформации с целью распространения нарратива о преиуществе авторитарных политическим систем перед демократиями в решении подобных кризисов и о недостатке европейской солидарности.