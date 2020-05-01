Число жертв коронавируса в мире превысило 233 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 257 тыс. - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени пятницы достигло 233 тыс. 398 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 727, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета, на 09:00 четверга насчитывалось 3 млн. 257 тыс. 088 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 62 тыс. 565 случаев заражения.
Полностью излечились более 1 млн человек.
Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 069 тыс. 826 (63 тыс. 066 скончавшихся), Испании - 213 тыс. 435 (24 тыс. 543), Италии - 205 тыс. 463 (27 тыс. 967), Великобритании - 172 тыс. 481 (26 тыс. 771), Франции - 167 тыс. 299 (24 тыс. 376), Германии - 163 тыс. 009 (6 тыс. 623), Турции - 120 тыс. 204 (3 тыс. 174).
В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:35 четверга выявлено 106 тыс. 498 больных и 1 тыс. 73 случая летального исхода, выздоровели 11 тыс. 619 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на восьмом месте в мире.
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.
Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.
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