Манат подешевел к евро, укрепился к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 1 мая ЦБА установил 1,8607 манат/1EUR (30 апреля - 1,8459 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 мая установил 0,0228 манат/1RUB. (30 апреля - 0,0233 манат/1RUB).

А.Мамедов