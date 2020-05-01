ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 25 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и минометы различных калибров, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.
"Огневые точки противника были подавлены точным ответным огнем минометных частей азербайджанской армии", - подчеркивает Минобороны.
Х.Насирзаде
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