Азербайджан начинает процесс сокращения нефтедобычи в рамках обязательств по ОПЕК+ - Минэнерго

Азербайджан приступает к сокращению нефтедобычи в рамках обязательств по ОПЕК+, сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы министерства энергетики республики, советник министра Замина Алиева.
"Азербайджан с сегодняшнего дня начинает процесс снижения добычи нефти в рамках своих обязательств по ОПЕК+. Квоты сокращения нефтедобычи пропорционально распределены между нефтегазодобывающими управлениями компании SOCAR и нефтепроизводителями, осуществляющими свою деятельность в рамках соглашений по распределению добычи и аналогичным им нефтяным контрактам", - сказала Алиева.
Она напомнила, что обязательства страны предусматривают сокращение нефтедобычи от уровня октября 2018 года. В этот период добыча нефти производственным объединением "Азнефть" компании SOCAR составляла 125 тыс. б/с, Азербайджанской международной операционной компанией (АМОК) с блока "Азери-Чираг-Гюнешли" - 567 тыс. б/с, операционными компаниями и совместными предприятиями - 26 тыс. б/с.
"В мае-июне 2020 года все эти нефтепроизводители снизят добычу на 23%, в июле-декабре 2020 года - на 18%, в январе-апреле 2021 года - на 14%", - сказала Алиева.
Как сообщалось ранее, в мае-июне 2020 года без учета конденсата SOCAR снизит добычу на 17 тыс. б/с, до уровня 100 тыс. б/с., АМОК с блока Азери-Чираг-Гюнешли снизит добычу на 76 тыс. б/с, остальные операционные компании - на 3 тыс. б/с.
В июле-декабре 2020 года добыча нефти по SOCAR будет увеличена на 5 тыс. б/с, со 100 до 105 тыс. б/с, с 2021 года - еще на 6 тыс. б/с, до 111 тыс. б/с.
АМОК в июле-декабре 2020 года тыс. нарастит добычу на 27 тыс. б/с, с 2021 года - еще на 26 тыс. б/с. Таким образом, суточная добыча нефти по блоку АЧГ в 2021 году прогнозируется на уровне 487 тыс. б/с.
Остальные операционные компании в июле-декабре 2020 года увеличат добычу на 1 тыс. б/с, с 2021 года - еще на 1 тыс. б/с.
Таким образом, в рамках выполнения обязательств по ОПЕК+, добыча нефти в Азербайджане в мае-декабре 2020 года снизится на 17,4 млн баррелей, до 141,8 млн баррелей. В 2021 году добыча нефти в Азербайджане прогнозируется в объеме 30,7 млн тонн или 226,3 млн баррелей.
Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. При этом на первом этапе (в мае-июне 2020 года) снижение в рамках ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с.
В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. учетом этого, в мае-июне 2020 года Азербайджан должен снизить добычу нефти на 23% от указанной цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с, в июле-декабре 2020 года - на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, в период с января 2021 года до апреля 2022 года - на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с.
Н.Аббасова
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