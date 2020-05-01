Ожидается снижение спроса на нефть во II квартале на 15-25 млн б/с, в 2020г - на 10,3 млн б/с - министр энергетики Азербайджана

Выполнение нефтедобывающими странами своих обязательств по снижению добычи позитивно повлияет на цены на нефть , считает министр энергетики республики Пярвиз Шахбазов.
"Во втором квартале 2020 года ожидается снижение спроса на нефть на 15-25 млн б/с, в 2020 году - на 10,3 млн б/с. В такой ситуации выполнение странами ОПЕК+, в том числе Азербайджаном, своих обязательств окажет первую поддержку нефтяному рынку. Результат такой солидарности на национальном и глобальном уровнях для стабилизации нефтяного рынка постепенно отразится на ценах на нефть", - отметил Шахбазов, слова которого приведены в пресс-релизе министерства.
Глава Минэнерго также сообщил, что сокращение нефтедобычи со стороны компании SOCAR (ГНКАР), Азербайджанской международной операционной компанией на блоке Азери-Чираг-Гюнешли и совместными предприятиями и операционными компаниями внесет свой вклад в выполнение страной условий сделки в рамках ОПЕК+.
"С сегодняшнего дня в истории мировой нефтяной промышленности начинается реализация самого крупного по своим срокам и объемам соглашения по сокращению добычи нефти. Азербайджан рассчитывает, что выполнение этих обязательств увеличит доходы государства, а также компании SOCAR и других нефтедобывающих компаний, действующих в стране", - отметил Шахбазов.
Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. При этом на первом этапе (в мае-июне 2020 года) снижение в рамках ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с.
В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. учетом этого, в мае-июне 2020 года Азербайджан должен снизить добычу нефти на 23% от указанной цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с, в июле-декабре 2020 года - на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, в период с января 2021 года до апреля 2022 года - на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с.
Н.Аббасова
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Президент Алиев поблагодарил Гаралова за работу на посту генпрокурора Азербайджана
Президент Алиев снял с должности главу Биласуварского района
Число жертв коронавируса в мире превысило 233 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 257 тыс. - университет Хопкинса
Во Франции за сутки скончались 289 пациентов с коронавирусом, число госпитализаций снижается
Столичный регион Австралии объявлен полностью свободным от COVID-19
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Число заражений коронавирусом в Грузии достигло 566
Китай пока не дал согласие на участие ВОЗ в расследовании по возникновению COVID-19 - чиновник
Трампу не нравится идея отказа от долговых обязательств перед Китаем
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Bakcell оказала помощь малоимущим семьям поселка Бина
Caspian European Club провел B2G форум с участием Джавада Гасымова
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог