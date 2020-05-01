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ТЭК 01.05.2020 09:34

Ожидается снижение спроса на нефть во II квартале на 15-25 млн б/с, в 2020г - на 10,3 млн б/с - министр энергетики Азербайджана

Выполнение нефтедобывающими странами своих обязательств по снижению добычи позитивно повлияет на цены на нефть , считает министр энергетики республики Пярвиз Шахбазов.

"Во втором квартале 2020 года ожидается снижение спроса на нефть на 15-25 млн б/с, в 2020 году - на 10,3 млн б/с. В такой ситуации выполнение странами ОПЕК+, в том числе Азербайджаном, своих обязательств окажет первую поддержку нефтяному рынку. Результат такой солидарности на национальном и глобальном уровнях для стабилизации нефтяного рынка постепенно отразится на ценах на нефть", - отметил Шахбазов, слова которого приведены в пресс-релизе министерства.

Глава Минэнерго также сообщил, что сокращение нефтедобычи со стороны компании SOCAR (ГНКАР), Азербайджанской международной операционной компанией на блоке Азери-Чираг-Гюнешли и совместными предприятиями и операционными компаниями внесет свой вклад в выполнение страной условий сделки в рамках ОПЕК+.

"С сегодняшнего дня в истории мировой нефтяной промышленности начинается реализация самого крупного по своим срокам и объемам соглашения по сокращению добычи нефти. Азербайджан рассчитывает, что выполнение этих обязательств увеличит доходы государства, а также компании SOCAR и других нефтедобывающих компаний, действующих в стране", - отметил Шахбазов.

Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. При этом на первом этапе (в мае-июне 2020 года) снижение в рамках ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с.

В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. учетом этого, в мае-июне 2020 года Азербайджан должен снизить добычу нефти на 23% от указанной цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с, в июле-декабре 2020 года - на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, в период с января 2021 года до апреля 2022 года - на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, СПРОС, ЗАЯВЛЕНИЕ


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