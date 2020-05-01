Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8607 RUR   0.0228 GBR   2.1352 TRY   0.2432

Цена на нефть

29.04   $/bbl WTI 15.06 2.72 Brent 22.54 2.08

Погода в Баку

  ночь день

Регион 01.05.2020 14:05

Население Грузии в 2019 году сократилось, в основном за счет эмиграции

Численность населения Грузии на 1 января 2020 года составила 3 млн 716,9 тыс. человек, что на 0,2% меньше, чем годом ранее, сообщает в пятницу Национальная служба статистики.

По данным ведомства, в 2019 году в Грузии зафиксирован положительный естественный прирост (на 1 тыс. 637 человек) и отрицательное миграционное сальдо (- 8 тыс. 243 человека).

На начало текущего года 59% населения страны проживало в городских поселениях, при этом почти треть всего населения - в Тбилиси (1 млн 184,8 тыс. человек).

Доля населения Грузии в возрасте от 0 до 14 лет составляет 20,4% от общей его численности, людей трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) - 64,5%, в возрасте 65 лет и старше - 15,1%.

По состоянию на 1 января 2020 года, число мужчин практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом, составив 1 млн 790,3 тыс. (48% населения), а число женщин уменьшилось на 0,3%, до 1 млн 926,6 тыс. (52%).

В прошлом году продолжительность жизни населения Грузии выросла на 0,1%, составив в среднем 74,1 года, в том числе для мужчин - 69,8 лет, для женщин - 78,4 лет.

Число эмигрантов в стране в 2019 году выросло на 6,2% - до 105,107 тыс. человек, а иммигрантов - на 9,9%, до 96,864 тыс. человек. Люди трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) среди иммигрантов составляют 85,3%, среди эмигрантов - 84,9%.

Согласно прогнозу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), численность населения Грузии к 2050 году может приблизиться к показателю 2 млн 985 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Грузинский премьер назвал катастрофой сокращение населения страны за 12 лет на 15% Премьер-министр Грузии просит жителей Сванетии поддержать строительство ГЭС в регионе Премьер Иванишвили не допустит противостояния в Грузии христиан и мусульман Власти выдадут каждой грузинской семье ваучер на $13

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]