Население Грузии в 2019 году сократилось, в основном за счет эмиграции

Численность населения Грузии на 1 января 2020 года составила 3 млн 716,9 тыс. человек, что на 0,2% меньше, чем годом ранее, сообщает в пятницу Национальная служба статистики.

По данным ведомства, в 2019 году в Грузии зафиксирован положительный естественный прирост (на 1 тыс. 637 человек) и отрицательное миграционное сальдо (- 8 тыс. 243 человека).

На начало текущего года 59% населения страны проживало в городских поселениях, при этом почти треть всего населения - в Тбилиси (1 млн 184,8 тыс. человек).

Доля населения Грузии в возрасте от 0 до 14 лет составляет 20,4% от общей его численности, людей трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) - 64,5%, в возрасте 65 лет и старше - 15,1%.

По состоянию на 1 января 2020 года, число мужчин практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом, составив 1 млн 790,3 тыс. (48% населения), а число женщин уменьшилось на 0,3%, до 1 млн 926,6 тыс. (52%).

В прошлом году продолжительность жизни населения Грузии выросла на 0,1%, составив в среднем 74,1 года, в том числе для мужчин - 69,8 лет, для женщин - 78,4 лет.

Число эмигрантов в стране в 2019 году выросло на 6,2% - до 105,107 тыс. человек, а иммигрантов - на 9,9%, до 96,864 тыс. человек. Люди трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) среди иммигрантов составляют 85,3%, среди эмигрантов - 84,9%.

Согласно прогнозу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), численность населения Грузии к 2050 году может приблизиться к показателю 2 млн 985 тыс. человек.