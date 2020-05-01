Число заражений коронавирусом в Бельгии превысило 49 тыс., но количество госпитализаций снижается

В Бельгии за последние сутки зарегистрировано 130 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом, общее число смертей составляет 7703, сообщил Минздрав Бельгии в пятницу.
За минувшие сутки в больницы поступили 152 новых пациента, заразившихся COVID-19, и 316 вылечившихся выписались.
Всего в больницах Бельгии госпитализировано 3386 человек с диагнозом коронавируса. В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 740 пациентов.
Постепенное снижение числа госпитализаций в Бельгии продолжается.
За время эпидемии был госпитализирован 15391 пациент с COVID-19, и 11892 вылечившихся выписались.
Выявлено с четверга 513 новых заражений. По последним данным, в Бельгии в целом насчитывается 49 032 подтвержденных случая заражения коронавирусом.
Эпидемия вынудила отставить в сторону первомайские традиции бельгийцев, сообщает телеканал RTBF. Не будет коллективных барбекю, компаний в барах и вечеринок в садах. Режим изоляции запрещает организацию любых собраний, и в нынешний бельгийский Первомай не будет привычных увеселений.
Тем не менее, профсоюзы продолжат свою традицию первомайских заявлений и выступлений. На этот раз, отмечает телеканал, их лидеры будут выступать онлайн.
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