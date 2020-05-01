Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8607 RUR   0.0228 GBR   2.1352 TRY   0.2432

Цена на нефть

29.04   $/bbl WTI 15.06 2.72 Brent 22.54 2.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.05.2020 15:32

Число заражений коронавирусом в Бельгии превысило 49 тыс., но количество госпитализаций снижается

В Бельгии за последние сутки зарегистрировано 130 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом, общее число смертей составляет 7703, сообщил Минздрав Бельгии в пятницу.

За минувшие сутки в больницы поступили 152 новых пациента, заразившихся COVID-19, и 316 вылечившихся выписались.

Всего в больницах Бельгии госпитализировано 3386 человек с диагнозом коронавируса. В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 740 пациентов.

Постепенное снижение числа госпитализаций в Бельгии продолжается.

За время эпидемии был госпитализирован 15391 пациент с COVID-19, и 11892 вылечившихся выписались.

Выявлено с четверга 513 новых заражений. По последним данным, в Бельгии в целом насчитывается 49 032 подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Эпидемия вынудила отставить в сторону первомайские традиции бельгийцев, сообщает телеканал RTBF. Не будет коллективных барбекю, компаний в барах и вечеринок в садах. Режим изоляции запрещает организацию любых собраний, и в нынешний бельгийский Первомай не будет привычных увеселений.

Тем не менее, профсоюзы продолжат свою традицию первомайских заявлений и выступлений. На этот раз, отмечает телеканал, их лидеры будут выступать онлайн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Число жертв COVID-19 в Бельгии приблизилось к 5,7 тыс. Общее число смертей зараженных коронавирусом в Бельгии достигло почти 5,5 тыс. Поступивших за сутки в больницы пациентов с COVID-19 в Бельгии впервые меньше выписанных

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]