Число заражений коронавирусом в Бельгии превысило 49 тыс., но количество госпитализаций снижается

В Бельгии за последние сутки зарегистрировано 130 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом, общее число смертей составляет 7703, сообщил Минздрав Бельгии в пятницу.

За минувшие сутки в больницы поступили 152 новых пациента, заразившихся COVID-19, и 316 вылечившихся выписались.

Всего в больницах Бельгии госпитализировано 3386 человек с диагнозом коронавируса. В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 740 пациентов.

Постепенное снижение числа госпитализаций в Бельгии продолжается.

За время эпидемии был госпитализирован 15391 пациент с COVID-19, и 11892 вылечившихся выписались.

Выявлено с четверга 513 новых заражений. По последним данным, в Бельгии в целом насчитывается 49 032 подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Эпидемия вынудила отставить в сторону первомайские традиции бельгийцев, сообщает телеканал RTBF. Не будет коллективных барбекю, компаний в барах и вечеринок в садах. Режим изоляции запрещает организацию любых собраний, и в нынешний бельгийский Первомай не будет привычных увеселений.

Тем не менее, профсоюзы продолжат свою традицию первомайских заявлений и выступлений. На этот раз, отмечает телеканал, их лидеры будут выступать онлайн.