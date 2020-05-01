Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи

Банк Республика, активно поддерживающий и являющиеся инициатором целого ряда социальных проектов в нашей стране, следуя призыву Президента страны Ильхама Алиева, продолжает осуществление инициативы, направленной на поддержку малообеспеченных семей, нуждающихся в особом внимании и заботе в период действия карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Так, сотрудники банка совместно с Обществом Красного Полумесяца Азербайджанапосетили 100 малоимущих семей, одиноких пожилых людей старше 65 лет в Агдамском, Физулинском и Тартарском районах, передав им продовольственные наборы поддержки с различными продуктами питания и предметами личной гигиены.

Данная инициатива является продолжением целого ряда важных мер, осуществленных банком в рамках борьбы с коронавирусом. Отметим что, Банк Республика также был одним из первых банков страны, поддержавших Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.