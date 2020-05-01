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01.05.2020 14:02

Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи

Банк Республика, активно поддерживающий и являющиеся инициатором целого ряда социальных проектов в нашей стране, следуя призыву Президента страны Ильхама Алиева, продолжает осуществление инициативы, направленной на поддержку малообеспеченных семей, нуждающихся в особом внимании и заботе в период действия карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Так, сотрудники банка совместно с Обществом Красного Полумесяца Азербайджанапосетили 100 малоимущих семей, одиноких пожилых людей старше 65 лет в Агдамском, Физулинском и Тартарском районах, передав им продовольственные наборы поддержки с различными продуктами питания и предметами личной гигиены.

Данная инициатива является продолжением целого ряда важных мер, осуществленных банком в рамках борьбы с коронавирусом. Отметим что, Банк Республика также был одним из первых банков страны, поддержавших Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]