Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи

Банк Республика, активно поддерживающий и являющиеся инициатором целого ряда социальных проектов в нашей стране, следуя призыву Президента страны Ильхама Алиева, продолжает осуществление инициативы, направленной на поддержку малообеспеченных семей, нуждающихся в особом внимании и заботе в период действия карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).
Так, сотрудники банка совместно с Обществом Красного Полумесяца Азербайджанапосетили 100 малоимущих семей, одиноких пожилых людей старше 65 лет в Агдамском, Физулинском и Тартарском районах, передав им продовольственные наборы поддержки с различными продуктами питания и предметами личной гигиены.
Данная инициатива является продолжением целого ряда важных мер, осуществленных банком в рамках борьбы с коронавирусом. Отметим что, Банк Республика также был одним из первых банков страны, поддержавших Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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