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СНГ 01.05.2020 15:05

Число умерших с COVID-19 в Белоруссии выросло до 93 человек, заболевших - приблизилось к 15 тысячам

В Белоруссии по состоянию на 1 мая умерли 93 человека с COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 93 пациента (по данным на 30 апреля, скончались 89 человек - ИФ) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

Там сообщили, что всего, по данным на пятницу, зарегистрировано 14 917 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 30 апреля 14 027). Прирост за сутки составил 890 человек.

В ведомстве также отметили, что на 1 мая выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего проведено 186 тыс. 262 теста на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8% от общего количества проведенных тестов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]