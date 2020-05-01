Число умерших с COVID-19 в Белоруссии выросло до 93 человек, заболевших - приблизилось к 15 тысячам

В Белоруссии по состоянию на 1 мая умерли 93 человека с COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 93 пациента (по данным на 30 апреля, скончались 89 человек - ИФ) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.
Там сообщили, что всего, по данным на пятницу, зарегистрировано 14 917 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 30 апреля 14 027). Прирост за сутки составил 890 человек.
В ведомстве также отметили, что на 1 мая выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего проведено 186 тыс. 262 теста на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8% от общего количества проведенных тестов.
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