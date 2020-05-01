Президент Узбекистана прибыл в Сырдарьинскую область, в район прорыва дамбы водохранилища

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Сырдарьинскую область в район затопления после прорыва дамбы на водохранилище в пятницу, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Шавкат Мирзиеев незамедлительно прибыл в Сардобинский район Сырдарьинской области. Ситуация взята под полный контроль, нет оснований для паники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время министерство по чрезвычайным ситуациям и другие структуры принимают оперативные меры, в том числе идет эвакуация жителей близлежащих сел.

Ранее на место происшествия прибыли премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, главы МЧС, МВД и Национальной гвардии.

Как сообщалось, в результате утечки воды шестой пикетной стены дамбы водохранилища "Сардоба" 1 мая в 05:55 (03:55 мск) впоследствии на этом участке произошел прорыв. В этой связи проводится срочная эвакуация местного населения в безопасную зону.

По данным МЧС, в безопасную зону уже вывезено более 11,5 тыс. человек. Вместе с тем продолжается эвакуация нескольких населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне возможного затопления.

"Данных о пострадавших и жертвах пока нет", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в настоящее время изучаются причины происшедшего, принимаются меры по преодолению его последствий, устанавливаются масштабы нанесенного ущерба. На месте ЧС работают почти 1 тысяча сотрудников спасательных и экстренных служб, а также около 200 единиц техники.

Строительство водохранилища "Сардоба" было начато на территории водотока центральной сети Южно-Мирзачульского канала в 2010 году и завершено в 2017 году. Гидросооружение осуществляет водозабор 922 млн кубометров воды, которая предназначена на полив земель Сырдарьинской и Джизакской областей Узбекистана.