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СНГ 01.05.2020 14:26

Президент Узбекистана прибыл в Сырдарьинскую область, в район прорыва дамбы водохранилища

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Сырдарьинскую область в район затопления после прорыва дамбы на водохранилище в пятницу, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Шавкат Мирзиеев незамедлительно прибыл в Сардобинский район Сырдарьинской области. Ситуация взята под полный контроль, нет оснований для паники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время министерство по чрезвычайным ситуациям и другие структуры принимают оперативные меры, в том числе идет эвакуация жителей близлежащих сел.

Ранее на место происшествия прибыли премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, главы МЧС, МВД и Национальной гвардии.

Как сообщалось, в результате утечки воды шестой пикетной стены дамбы водохранилища "Сардоба" 1 мая в 05:55 (03:55 мск) впоследствии на этом участке произошел прорыв. В этой связи проводится срочная эвакуация местного населения в безопасную зону.

По данным МЧС, в безопасную зону уже вывезено более 11,5 тыс. человек. Вместе с тем продолжается эвакуация нескольких населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне возможного затопления.

"Данных о пострадавших и жертвах пока нет", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в настоящее время изучаются причины происшедшего, принимаются меры по преодолению его последствий, устанавливаются масштабы нанесенного ущерба. На месте ЧС работают почти 1 тысяча сотрудников спасательных и экстренных служб, а также около 200 единиц техники.

Строительство водохранилища "Сардоба" было начато на территории водотока центральной сети Южно-Мирзачульского канала в 2010 году и завершено в 2017 году. Гидросооружение осуществляет водозабор 922 млн кубометров воды, которая предназначена на полив земель Сырдарьинской и Джизакской областей Узбекистана.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДАМБА, ПРОРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]