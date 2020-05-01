Всемирный банк одобрил выделение Украине $150 млн для поддержки малообеспеченных в пандемию COVID-19

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил в ночь на пятницу дополнительное финансирование Украине в размере $150 млн в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" с целью расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода, потребность в которой возросла из-за пандемии COVID-19 (коронавируса).
"Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышение их адресности", - приводится в релизе комментарий и.о. директора Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Алекса Кремера.
По его словам, дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса.
Банк указывает, что в рамках дополнительного финансирования $50 млн будут направлены на мероприятия по борьбе с распространением пандемии COVID-19 (коронавируса). Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью, говоритмся в релизе.
Как сообщалось, ранее на этой неделе совет директоров ВБ утвердил дополнительное финансирование Украине в размере $135 млн для Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", из которых $35 млн направляются на деятельность по противодействию распространению эпидемии COVID-19.
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