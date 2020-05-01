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Финансы 01.05.2020 14:27

ADIF определен ликвидатором Atabank и Amrahbank

Фонд страхования вкладов (ADIF) назначен ликвидатором двух банков – ОАО «Atabank» и ОАО «Amrahbank».

«Бакинский апелляционный суд 30 апреля 2020 года объявил Atabank и Amrahbank банкротами и запустил процедуру их банкротства. Ликвидатором обоих банков назначен Фонд страхования вкладов», - отмечается в сообщении ADIF.

Как сообщалось ранее, Центральный банк Азербайджана 28 апреля аннулировал лицензию у двух банков – ОАО «Atabank» и ОАО «Amrahbank».

«Процесс ухудшения финансового положения банков начался давно. Atabank, например, длительное время не может исполнять обязательства по возврату вкладов вкладчикам. Центробанк провел всестороннюю проверку в обоих кредитных организациях, которые выявили серьезные финансовые потери, банки растеряли весь свой капитал и находятся в состоянии банкротства», - подчеркивал ЦБА.

Акционеры банков проинформированы об итогах проверок и им было предложено осуществить докапитализацию. «Однако, они не использовали эту возможность», - указывает Центробанк.

ОАО AtaBank был создан в 1994 году и входил в число 15 ведущих банков Азербайджана.

ОАО «Amrahbank» было создано в 1993 году. Акционерами банка являются 4 физических лица и одно юридическое лицо (Международный инвестиционный банк). Контрольный пакет акций (53,17%) принадлежит физическому лицу Юнису Илдырымзаде. Amrahbank в последние годы испытывает серьезные проблемы с капитал. По итогам 2019 года капитал банка составил 8 млн 882,25 тыс. манатов при необходимом минимуме в 50 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, ЛИКВИДАТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]