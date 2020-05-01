ADIF определен ликвидатором Atabank и Amrahbank

Фонд страхования вкладов (ADIF) назначен ликвидатором двух банков – ОАО «Atabank» и ОАО «Amrahbank».
«Бакинский апелляционный суд 30 апреля 2020 года объявил Atabank и Amrahbank банкротами и запустил процедуру их банкротства. Ликвидатором обоих банков назначен Фонд страхования вкладов», - отмечается в сообщении ADIF.
Как сообщалось ранее, Центральный банк Азербайджана 28 апреля аннулировал лицензию у двух банков – ОАО «Atabank» и ОАО «Amrahbank».
«Процесс ухудшения финансового положения банков начался давно. Atabank, например, длительное время не может исполнять обязательства по возврату вкладов вкладчикам. Центробанк провел всестороннюю проверку в обоих кредитных организациях, которые выявили серьезные финансовые потери, банки растеряли весь свой капитал и находятся в состоянии банкротства», - подчеркивал ЦБА.
Акционеры банков проинформированы об итогах проверок и им было предложено осуществить докапитализацию. «Однако, они не использовали эту возможность», - указывает Центробанк.
ОАО AtaBank был создан в 1994 году и входил в число 15 ведущих банков Азербайджана.
ОАО «Amrahbank» было создано в 1993 году. Акционерами банка являются 4 физических лица и одно юридическое лицо (Международный инвестиционный банк). Контрольный пакет акций (53,17%) принадлежит физическому лицу Юнису Илдырымзаде. Amrahbank в последние годы испытывает серьезные проблемы с капитал. По итогам 2019 года капитал банка составил 8 млн 882,25 тыс. манатов при необходимом минимуме в 50 млн манатов.
А.Азизов
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