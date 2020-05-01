В Армении с 4 мая смягчат ограничения, введенные из-за коронавируса

С 4 мая в Армении будет снят ряд ограничений, введенных в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
"С 4 мая полностью будет разрешена работа перерабатывающей отрасли, полностью будет разрешено строительство, производство текстильной продукции, обуви, мебели", - заявил заместитель министра экономики Армении Варос Симонян на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, будет разрешена работа ресторанов и кафе со столиками на улице, работа общепита в закрытых заведениях останется под запретом.
"Спортклубы будут открыты только для профессиональных спортсменов, будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты. Деятельность должна соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим нормам и будет строго контролироваться", - отметил Симонян.
Работа торгово-развлекательных центров также останется под запретом, в ТРЦ могут работать лишь аптеки и продовольственные магазины.
В пятницу число летальных случаев с COVID-19 увеличилось на один и составило 35. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении за сутки увеличилось на 82 и достигло 2148. Выздоровели после коронавируса 977 человек.
Режим ЧП в Армении действует до 14 мая.
Президент Азербайджана назначил Кямрана Алиева новым генеральным прокурором
Парламент Азербайджана одобрил кандидатуру Кямрана Алиева на должность Генпрокурора
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Дюков ждет цен на нефть в $30/барр не раньше лета, $40/барр - к концу года
ЦБ Азербайджана прогнозирует дефицит счета текущих операций платежного баланса в 2020г на уровне 3% ВВП
Власти Азербайджана продлили карантинный режим из-за COVID-19 до 31 мая - оперативный штаб
Число заразившихся коронавирусом детей в РФ растет, два ребенка умерли - Минздрав
Пандемия коронавируса может продлиться два года, пока две трети человечества не получат иммунитет - исследование
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
Bakcell оказала помощь малоимущим семьям поселка Бина
Caspian European Club провел B2G форум с участием Джавада Гасымова
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог