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Регион 01.05.2020 14:35

В Армении с 4 мая смягчат ограничения, введенные из-за коронавируса

С 4 мая в Армении будет снят ряд ограничений, введенных в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

"С 4 мая полностью будет разрешена работа перерабатывающей отрасли, полностью будет разрешено строительство, производство текстильной продукции, обуви, мебели", - заявил заместитель министра экономики Армении Варос Симонян на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, будет разрешена работа ресторанов и кафе со столиками на улице, работа общепита в закрытых заведениях останется под запретом.

"Спортклубы будут открыты только для профессиональных спортсменов, будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты. Деятельность должна соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим нормам и будет строго контролироваться", - отметил Симонян.

Работа торгово-развлекательных центров также останется под запретом, в ТРЦ могут работать лишь аптеки и продовольственные магазины.

В пятницу число летальных случаев с COVID-19 увеличилось на один и составило 35. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении за сутки увеличилось на 82 и достигло 2148. Выздоровели после коронавируса 977 человек.

Режим ЧП в Армении действует до 14 мая.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]