В Армении с 4 мая смягчат ограничения, введенные из-за коронавируса

С 4 мая в Армении будет снят ряд ограничений, введенных в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

"С 4 мая полностью будет разрешена работа перерабатывающей отрасли, полностью будет разрешено строительство, производство текстильной продукции, обуви, мебели", - заявил заместитель министра экономики Армении Варос Симонян на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, будет разрешена работа ресторанов и кафе со столиками на улице, работа общепита в закрытых заведениях останется под запретом.

"Спортклубы будут открыты только для профессиональных спортсменов, будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты. Деятельность должна соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим нормам и будет строго контролироваться", - отметил Симонян.

Работа торгово-развлекательных центров также останется под запретом, в ТРЦ могут работать лишь аптеки и продовольственные магазины.

В пятницу число летальных случаев с COVID-19 увеличилось на один и составило 35. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении за сутки увеличилось на 82 и достигло 2148. Выздоровели после коронавируса 977 человек.

Режим ЧП в Армении действует до 14 мая.