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Финансы 01.05.2020 14:31

Банки в Азербайджане увеличили в I квартале число банкоматов на 1,1%, pos-терминалов – на 5,4%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 апреля 2020 года составляет 2,677 тыс. единиц, что на 1,1% больше показателя на конец 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 апреля 2020 года в Баку установлено 1,448 тыс. банкоматов (рост в отчетный период на 1,9%), в регионах – 1,229 тыс. банкомат (рост на 0,2%).

По данным ЦБА, по состоянию на 1 апреля 2020 года число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 71,127 тыс. единиц, что на 5,4% больше показателя на конец 2019 года.

При этом в Баку установлено 43,363 тыс. pos-терминалов (рост на 63%), в регионах – 27,764 тыс. (рост на 4,5%).

В объектах розничной торговли установлено 69,636 тыс. или 97,9% всех pos-терминалов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЦБА, БАНКОМАТЫ, POSТЕРМИНАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]