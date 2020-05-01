Банки в Азербайджане увеличили в I квартале число банкоматов на 1,1%, pos-терминалов – на 5,4%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 апреля 2020 года составляет 2,677 тыс. единиц, что на 1,1% больше показателя на конец 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным ЦБА, на 1 апреля 2020 года в Баку установлено 1,448 тыс. банкоматов (рост в отчетный период на 1,9%), в регионах – 1,229 тыс. банкомат (рост на 0,2%).
По данным ЦБА, по состоянию на 1 апреля 2020 года число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 71,127 тыс. единиц, что на 5,4% больше показателя на конец 2019 года.
При этом в Баку установлено 43,363 тыс. pos-терминалов (рост на 63%), в регионах – 27,764 тыс. (рост на 4,5%).
В объектах розничной торговли установлено 69,636 тыс. или 97,9% всех pos-терминалов.
Х.Насирзаде
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