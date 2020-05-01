В Иране отмечается снижение смертности от коронавируса

В Иране за сутки скончались 68 человек, инфицированных коронавирусом, сообщили в пятницу западные СМИ со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Ирана Киануша Джаханпура.

Накануне число умерших с этим диагнозом составило 71 человек.

Общее количество летальных исходов у лиц с коронавирусом составило 6091, отметил Джаханпур.

Также он заявил, что всего в Иране выявлены 95 646 случаев коронавируса, 2899 зараженных остаются в критическом состоянии.