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Регион 01.05.2020 16:30

В Иране отмечается снижение смертности от коронавируса

В Иране за сутки скончались 68 человек, инфицированных коронавирусом, сообщили в пятницу западные СМИ со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Ирана Киануша Джаханпура.

Накануне число умерших с этим диагнозом составило 71 человек.

Общее количество летальных исходов у лиц с коронавирусом составило 6091, отметил Джаханпур.

Также он заявил, что всего в Иране выявлены 95 646 случаев коронавируса, 2899 зараженных остаются в критическом состоянии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]