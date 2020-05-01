ЦБ Азербайджана сохраняет прогноз по инфляции на 2020г

Несмотря на некоторое ускорение темпов роста инфляции в последние месяцы, Центральный банк Азербайджана, по-прежнему, прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 4±2%, заявил председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.
"В последние месяцы мы наблюдаем некоторое ускорение инфляции. Согласно статистическим данным, среднегодовая инфляция в марте составила 3,3%. При этом рост цен по продовольственным товарам составил 6%, по непродовольственным товарам, а также услугам – 1,2%. Несмотря на некоторый рост, Центральный банк по-прежнему прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 4±2%", - заявил Рустамов в пятницу на пресс-конференции.
По словам главы ЦБА, рост инфляции по продовольственным товарам объясняется кратковременным повышением спроса на продовольствие в связи с карантинным режимом, а также локальным ростом расходов на производство и транспортировку.
"Согласно мониторингу реального сектора, инфляционные ожидания в строительном секторе остались без изменений, в торговле – снизились, а в ненефтяном секторе и сфере услуг – выросли. Рост инфляционных ожиданий среди домохозяйств носит, по нашему мнению, временный характер", - добавил Рустамов.
Правительство Азербайджана на 2020 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 4,6%.
В 2019 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 2,3%.
А.Мамедов
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