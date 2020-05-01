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Макроэкономика 01.05.2020 15:14

ЦБ Азербайджана сохраняет прогноз по инфляции на 2020г

Несмотря на некоторое ускорение темпов роста инфляции в последние месяцы, Центральный банк Азербайджана, по-прежнему, прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 4±2%, заявил председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

"В последние месяцы мы наблюдаем некоторое ускорение инфляции. Согласно статистическим данным, среднегодовая инфляция в марте составила 3,3%. При этом рост цен по продовольственным товарам составил 6%, по непродовольственным товарам, а также услугам – 1,2%. Несмотря на некоторый рост, Центральный банк по-прежнему прогнозирует инфляцию в 2020 году на уровне 4±2%", - заявил Рустамов в пятницу на пресс-конференции.

По словам главы ЦБА, рост инфляции по продовольственным товарам объясняется кратковременным повышением спроса на продовольствие в связи с карантинным режимом, а также локальным ростом расходов на производство и транспортировку.

"Согласно мониторингу реального сектора, инфляционные ожидания в строительном секторе остались без изменений, в торговле – снизились, а в ненефтяном секторе и сфере услуг – выросли. Рост инфляционных ожиданий среди домохозяйств носит, по нашему мнению, временный характер", - добавил Рустамов.

Правительство Азербайджана на 2020 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 4,6%.

В 2019 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 2,3%.

А.Мамедов

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Тэги: ЦБ, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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