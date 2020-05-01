ЦБ Азербайджана прогнозирует дефицит счета текущих операций платежного баланса в 2020г на уровне 3% ВВП

Центральный банк Азербайджана ожидает дефицит счета текущих операций платежного баланса по итогам 2020 года на уровне 3% ВВП, заявил председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

"Из-за резкого снижения цен на нефть мы ожидаем значительное сокращение объемов экспорта. С другой стороны, ситуация с коронавирусом уменьшает спрос, что означает и определенное сужение импорта. Учитывая все эти моменты, мы считаем, что в конце года может возникнуть дефицит платежного баланса в размере 3% от ВВП", - сказал Рустамов в пятницу на пресс-конференции.

Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана прогнозировало профицит счета текущих операций платежного баланса на 2020 год на уровне $2,5 млрд или 5,2% ВВП.

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2019 год составил $4 млрд 364,9 млн или 9,1% ВВП.

А.Мамедов