ЦБ Азербайджана прогнозирует дефицит счета текущих операций платежного баланса в 2020г на уровне 3% ВВП

Центральный банк Азербайджана ожидает дефицит счета текущих операций платежного баланса по итогам 2020 года на уровне 3% ВВП, заявил председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.
"Из-за резкого снижения цен на нефть мы ожидаем значительное сокращение объемов экспорта. С другой стороны, ситуация с коронавирусом уменьшает спрос, что означает и определенное сужение импорта. Учитывая все эти моменты, мы считаем, что в конце года может возникнуть дефицит платежного баланса в размере 3% от ВВП", - сказал Рустамов в пятницу на пресс-конференции.
Как сообщалось ранее, правительство Азербайджана прогнозировало профицит счета текущих операций платежного баланса на 2020 год на уровне $2,5 млрд или 5,2% ВВП.
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2019 год составил $4 млрд 364,9 млн или 9,1% ВВП.
А.Мамедов
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