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Здравоохранение 01.05.2020 15:51

Число заразившихся коронавирусом детей в РФ растет, два ребенка умерли - Минздрав

Минздрав России сообщает, что два ребенка в России умерли за время эпидемии коронавируса, 11 детей находятся в тяжелом состоянии.

"Несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них. Данные мониторинга, проводимого министерством здравоохранения, показывают, что в последние дни количество детей, заразившихся коронавирусом, увеличивается. Более того, в настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей, находящихся в тяжелом состоянии. За время эпидемии коронавируса двое детей умерли", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном в пятницу.

В ведомстве призвали отказаться от прогулок с детьми и от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться.

"Также хотелось бы напомнить, что заразиться можно не только от человека, у которого есть симптомы, которые легко заметить (например, кашель), но и от человека, не имеющего симптомов" - говорится в сообщении Минздрава.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]