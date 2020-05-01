Число заразившихся коронавирусом детей в РФ растет, два ребенка умерли - Минздрав

Минздрав России сообщает, что два ребенка в России умерли за время эпидемии коронавируса, 11 детей находятся в тяжелом состоянии.
"Несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них. Данные мониторинга, проводимого министерством здравоохранения, показывают, что в последние дни количество детей, заразившихся коронавирусом, увеличивается. Более того, в настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей, находящихся в тяжелом состоянии. За время эпидемии коронавируса двое детей умерли", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном в пятницу.
В ведомстве призвали отказаться от прогулок с детьми и от посещения любых общественных мест, где дети могут заразиться.
"Также хотелось бы напомнить, что заразиться можно не только от человека, у которого есть симптомы, которые легко заметить (например, кашель), но и от человека, не имеющего симптомов" - говорится в сообщении Минздрава.
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