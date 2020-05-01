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Дальнее зарубежье 01.05.2020 18:49

На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" резко возросло количество инфицированных COVID-19

Количество инфицированных COVID-19 среди членов команды атомного авианосца USS Theodore Roosevelt, который в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту был вынужден экстренно зайти на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана, возросло в прошедшие несколько суток почти на 20%, следует из данных источников в ВМС США.

В настоящее время зафиксировано 1 тыс. 155 случаев заболевания коронавирусом среди членов команды авианосца, состоящей из 4,8 тыс. моряков. Еще в начале недели, по данным ВМС США, насчитывалось 940 инфицированных.

Между тем, в минувшую среду ВМС США уже начали возвращать моряков с отрицательным результатом на тест на коронавирус на борт авианосца.

"Теперь корабль полностью готов принять здоровых моряков, которые провели в карантине на берегу 27 дней", - говорилось в сообщении ВМС США.

На борт авианосца возвращаются моряки, которые в ходе трех тестов получили отрицательный результат.

Авианосец был направлен на Гуам 26 марта, когда большое количество его моряков дали положительный результат на Covid-19.

Около 700 моряков все это время оставались на борту атомного авианосца, чтобы поддерживать основные функции корабля и проводить широкомасштабную дезинфекцию его помещений, говорится в сообщении ВМС.

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Тэги: США, ВМС, АВИАНОСЕЦ, МОРЯКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]