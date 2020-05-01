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Дальнее зарубежье 01.05.2020 19:19

Праздник Первого мая проходит в мире в условиях эпидемической изоляции

Служащие и рабочие в мире были вынуждены в этом году сократить масштабы празднования Первого мая, перенести мероприятия в Интернет или иным образом изменить их формат в связи с пандемией коронавируса, сообщают в пятницу западные СМИ.

Так, во Франции, где меры социальной изоляции пока не сняты, трудящиеся будут отмечать праздник в социальных сетях или скандировать с балконов.

"Это возможность для нас огласить требования, за которые мы выступали долгое время и которые высветил этот кризис", - заявил генсек Всеобщей конфедерации труда (CGT) Филип Мартинес.

В Индонезии профсоюзы после отмены уличных акций призывали перенести в Интернет протесты против законопроекта, который должен упростить для работодателей увольнение сотрудников.

В Греции правительство обратилось с призывом на неделю перенести митинги, однако демонстранты в итоге собрались на Площади Конституции в Афинах. При этом организаторы акции носили маски и перчатки и размечали места, где могли стоять участники - с дистанцией в 2 метра.

В Чехии активисты планируют организовать так называемый "шумный протест", участники которого будут гудеть в рога, бить в барабаны и кричать в знак протеста против действий правительства в связи с пандемией. Сотни чехов, которые ранее ездили на заработки в ФРГ и Австрию, намерены собраться у одного из пограничных переходов и протестовать против невозможности добраться до места работы.

В Стамбуле, как отмечает агентство Associated Press, произошли столкновения между силами полиции и демонстрантами, которые попытались провести марш против мер изоляции. Были задержаны 15 человек.

Полицейский спецназ был приведен в состоянии повышенной готовности в Гонконге в связи с информацией, что местные оппозиционеры готовятся к демонстрациям.

Между тем, праздничная атмосфера наблюдается в ЮАР, где Первое мая совпало с началом снятия ограничительных мер - жителям разрешили выходить на улицы для занятия физической активностью, а некоторые граждане начали возвращаться на работу.

Несмотря на увеличение числа случаев коронавируса, возобновляется экономическая активность в Бангладеш - после месяца простоя власти разрешили работу 850 швейных фабрик при ограничении числа персонала.

Позднее в пятницу в США ожидаются акции работников служб жизнеобеспечения, которые потребуют улучшения условий безопасности в связи с пандемией. Также запланированы акции противников мер изоляции, которые, по мнению этих активистов, разрушают американскую экономику.

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Тэги: МИР, ПЕРВОМАЙ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]