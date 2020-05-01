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СНГ 01.05.2020 19:40

Глава Белорусской православной церкви пригрозил церковным судом клирикам, не соблюдающим санитарные нормы во время пандемии

Митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел заявил, что клирики, пренебрегающие санитарными нормами во время пандемии коронавируса, могут быть привлечены к церковному суду.

"Обращаю особое внимание Преосвященных архипастырей, наместников и игумений монастырей, отцов благочинных и настоятелей приходов на необходимость неукоснительно следовать указаниям Святейшего Патриарха и Священного Синода, а также соблюдать все ранее доведенные до вашего сведения инструкции, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции", - говорится в заявлении митрополита Павла, опубликованном на сайте БПЦ.

Глава Белорусской православной церкви подчеркнул, что "халатное отношение или сознательное несоблюдение санитарных норм, а также любые призывы игнорировать основанные на компетентном мнении врачей инструкции Священноначалия Церкви в период эпидемии являются не свидетельством веры или "стояния в Истине", но преступлением против ближних, а значит - и против Бога".

"Отвечать за эти преступления каждый виновный будет перед Богом по Евангельскому закону, а перед людьми - по законам государства. В случае выявления откровенного пренебрежения санитарными нормами клирики будут подвержены самым строгим каноническим прещениям и могут быть привлечены к церковному суду", - добавил экзарх.

Митрополит Павел также напомнил, что инструкции по противодействию коронавирусной инфекции неоднократно направлялись в епархии, монастыри и приходы Белорусской православной церкви (15 и 20 марта, 3, 11 и 17 апреля 2020 года).

"К сожалению, не все верующие жители Беларуси и чада нашей церкви отнеслись к рекомендациям с должным вниманием и послушанием. Мы не закрывали храмы и обители для посещения в дни пасхальных торжеств, призывая всех соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности, но беспечное отношение к нашим призывам, а часто и безответственное отношение к исполнению инструкций по предупреждению заболеваемости со стороны отдельных клириков привели к случаям заражения коронавирусной инфекцией ряда священнослужителей, монашествующих и мирян, как из числа приходских тружеников, студентов духовных школ, так и простых прихожан", - отметил он.

Экзарх напомнил, что 29 апреля в результате заболевания коронавирусной инфекцией скончался один из священнослужителей Минской епархии, клирик Петро-Павловского собора города Минска иерей Геннадий Бутько.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЦЕРКОВЬ, КОРОНАВИРУС, НОРМЫ


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