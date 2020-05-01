Глава Белорусской православной церкви пригрозил церковным судом клирикам, не соблюдающим санитарные нормы во время пандемии

Митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел заявил, что клирики, пренебрегающие санитарными нормами во время пандемии коронавируса, могут быть привлечены к церковному суду.
"Обращаю особое внимание Преосвященных архипастырей, наместников и игумений монастырей, отцов благочинных и настоятелей приходов на необходимость неукоснительно следовать указаниям Святейшего Патриарха и Священного Синода, а также соблюдать все ранее доведенные до вашего сведения инструкции, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции", - говорится в заявлении митрополита Павла, опубликованном на сайте БПЦ.
Глава Белорусской православной церкви подчеркнул, что "халатное отношение или сознательное несоблюдение санитарных норм, а также любые призывы игнорировать основанные на компетентном мнении врачей инструкции Священноначалия Церкви в период эпидемии являются не свидетельством веры или "стояния в Истине", но преступлением против ближних, а значит - и против Бога".
"Отвечать за эти преступления каждый виновный будет перед Богом по Евангельскому закону, а перед людьми - по законам государства. В случае выявления откровенного пренебрежения санитарными нормами клирики будут подвержены самым строгим каноническим прещениям и могут быть привлечены к церковному суду", - добавил экзарх.
Митрополит Павел также напомнил, что инструкции по противодействию коронавирусной инфекции неоднократно направлялись в епархии, монастыри и приходы Белорусской православной церкви (15 и 20 марта, 3, 11 и 17 апреля 2020 года).
"К сожалению, не все верующие жители Беларуси и чада нашей церкви отнеслись к рекомендациям с должным вниманием и послушанием. Мы не закрывали храмы и обители для посещения в дни пасхальных торжеств, призывая всех соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности, но беспечное отношение к нашим призывам, а часто и безответственное отношение к исполнению инструкций по предупреждению заболеваемости со стороны отдельных клириков привели к случаям заражения коронавирусной инфекцией ряда священнослужителей, монашествующих и мирян, как из числа приходских тружеников, студентов духовных школ, так и простых прихожан", - отметил он.
Экзарх напомнил, что 29 апреля в результате заболевания коронавирусной инфекцией скончался один из священнослужителей Минской епархии, клирик Петро-Павловского собора города Минска иерей Геннадий Бутько.
В Азербайджане никто не должен преследоваться за политические взгляды – Алиев
Президент Азербайджана назначил Кямрана Алиева новым генеральным прокурором
Парламент Азербайджана одобрил кандидатуру Кямрана Алиева на должность Генпрокурора
США в феврале 5-кратно увеличили поставки СПГ в Турцию
Unibank сократил в I квартале активы на 4%, прибыль превысила 6,3 млн манатов
Денежная база в Азербайджане в январе-апреле сократилась на 17,2%, в апреле – на 0,1%
Ограничения на воздушное сообщение из-за коронавируса ставят под угрозу вакцинацию в десятках стран - ООН
Ограничения для лиц старше 65 лет могут быть упразднены в Азербайджане после 11 мая
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1854, умерших-25
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Nar продолжает предоставлять абонентам онлайн и выездные услуги в период действия особого карантинного режима
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог