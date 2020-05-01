Власти Азербайджана продлили карантинный режим из-за COVID-19 до 31 мая - оперативный штаб

Специальный карантинный режим в Азербайджане во избежание распространения коронавируса COVID-19 , продлен до 00.00 часов 31 мая, сообщает оперативный штаб при кабинете министров республики.
"Такое решение было принято с учетом анализа текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане из-за новой коронавирусной инфекции, превентивных мер , применяемых в других странах и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения", - отмечает штаб.
В то же время с учетом скорости заражения вируса, динамики выздоровления больных, принято решение о смягчении ряда ранее принятых ограничений. Меры по смягчению будут осуществляться поэтапно в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Ленкорани, а также на территории Абшеронского района и прочих регионов страны.
В этой связи с 00.00 часов 4 мая в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Ленкорани, а также на территории Абшеронского района восстанавливается деятельность работников госструктур в определенном количестве, которое установит Кабмин. Также восстанавливается деятельность всех частных торговых объектов во всех сферах, салонов красоты и парикмахерских и салонов по оказанию косметических услуг.
В центрах "DOST" восстанавливается деятельность по выдаче банковских карт, предназначенных для социальной сферы и оказания государственной соцпомощи.
Кроме того, восстанавливается деятельность физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и работу субъектам предпринимательства в различных сферах, в отношении которых были введены ограничения в период действия специального карантинного режима.
В других городах и регионах страны и в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, за исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Ленкорани и Абшеронского района, с 00.00 часов 4 мая ликвидируется система смс-разрешений для покидания жилища, а также ограничения для передвижения по служебным удостоверениям или справки с работы.
Также в региональных центрах "DOST" восстанавливается деятельность по выдаче банковских карт, предназначенных для социальной сферы и оказания государственной соцпомощи.
Наряду с этим, восстанавливается в полном объеме деятельность полного числа служащих в госструктурах; деятельность ресторанов, кафе и чайных домов по обслуживанию клиентов на местах (за исключением объектов общепита с использованием кальянов); деятельность всех частных торговых объектов во всех сферах, салонов красоты и парикмахерских и салонов по оказанию косметических услуг и деятельность физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и работу субъектам предпринимательства в различных сферах, в отношении которых были введены ограничения в период действия специального карантинного режима.
Снимаются ограничения в отношении парков, бульваров и зон отдыха, а также восстанавливается въезд-выезд между указанными районами и городами, за исключением пассажироперевозок общественным транспортом.
Вместе с тем, согласно решению Оперштаба, на период продленного карантинного режима на территории страны запрещается скопление в общественных местах, бульварах, парках, а также в объектах общепита больше 10 человек.
Прекращение занятий в учебных заведениях также продлено до 31 мая.
"В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Ленкорани и Абшеронском районе в сферах деятельности, в которых снимаются ограничения, граждане допускаются к работе в случае, когда работодатель отмечает их на портале icaze.e-gov.az", - отмечается в сообщении.
Также во время карантинного режима деятельность объектов торговли и услуг должны осуществляться в соответствии с необходимыми социальными правилами поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, установленными штабом.
Оперштаб подчеркивает, что на следующем этапе, в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, будет принято решение о снятии некоторых из существующих ограничений.
"Если динамика заражения COVID-19 и ситуация в стране ухудшится, специальный карантинный режим при необходимости может быть снова ужесточен", - отмечает ведомство.
Н.Аббасова, Х.Насирзаде
Президент Азербайджана назначил Кямрана Алиева новым генеральным прокурором
Парламент Азербайджана одобрил кандидатуру Кямрана Алиева на должность Генпрокурора
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Дюков ждет цен на нефть в $30/барр не раньше лета, $40/барр - к концу года
ЦБ Азербайджана прогнозирует дефицит счета текущих операций платежного баланса в 2020г на уровне 3% ВВП
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
В Иране отмечается снижение смертности от коронавируса
Число заражений коронавирусом в Бельгии превысило 49 тыс., но количество госпитализаций снижается
Число умерших с COVID-19 в Белоруссии выросло до 93 человек, заболевших - приблизилось к 15 тысячам
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
Bakcell оказала помощь малоимущим семьям поселка Бина
Caspian European Club провел B2G форум с участием Джавада Гасымова
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог