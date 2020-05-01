Власти Азербайджана продлили карантинный режим из-за COVID-19 до 31 мая - оперативный штаб

Специальный карантинный режим в Азербайджане во избежание распространения коронавируса COVID-19 , продлен до 00.00 часов 31 мая, сообщает оперативный штаб при кабинете министров республики.

"Такое решение было принято с учетом анализа текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане из-за новой коронавирусной инфекции, превентивных мер , применяемых в других странах и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения", - отмечает штаб.

В то же время с учетом скорости заражения вируса, динамики выздоровления больных, принято решение о смягчении ряда ранее принятых ограничений. Меры по смягчению будут осуществляться поэтапно в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Ленкорани, а также на территории Абшеронского района и прочих регионов страны.

В этой связи с 00.00 часов 4 мая в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Ленкорани, а также на территории Абшеронского района восстанавливается деятельность работников госструктур в определенном количестве, которое установит Кабмин. Также восстанавливается деятельность всех частных торговых объектов во всех сферах, салонов красоты и парикмахерских и салонов по оказанию косметических услуг.

В центрах "DOST" восстанавливается деятельность по выдаче банковских карт, предназначенных для социальной сферы и оказания государственной соцпомощи.

Кроме того, восстанавливается деятельность физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и работу субъектам предпринимательства в различных сферах, в отношении которых были введены ограничения в период действия специального карантинного режима.

В других городах и регионах страны и в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, за исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Ленкорани и Абшеронского района, с 00.00 часов 4 мая ликвидируется система смс-разрешений для покидания жилища, а также ограничения для передвижения по служебным удостоверениям или справки с работы.

Также в региональных центрах "DOST" восстанавливается деятельность по выдаче банковских карт, предназначенных для социальной сферы и оказания государственной соцпомощи.

Наряду с этим, восстанавливается в полном объеме деятельность полного числа служащих в госструктурах; деятельность ресторанов, кафе и чайных домов по обслуживанию клиентов на местах (за исключением объектов общепита с использованием кальянов); деятельность всех частных торговых объектов во всех сферах, салонов красоты и парикмахерских и салонов по оказанию косметических услуг и деятельность физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и работу субъектам предпринимательства в различных сферах, в отношении которых были введены ограничения в период действия специального карантинного режима.

Снимаются ограничения в отношении парков, бульваров и зон отдыха, а также восстанавливается въезд-выезд между указанными районами и городами, за исключением пассажироперевозок общественным транспортом.

Вместе с тем, согласно решению Оперштаба, на период продленного карантинного режима на территории страны запрещается скопление в общественных местах, бульварах, парках, а также в объектах общепита больше 10 человек.

Прекращение занятий в учебных заведениях также продлено до 31 мая.

"В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Ленкорани и Абшеронском районе в сферах деятельности, в которых снимаются ограничения, граждане допускаются к работе в случае, когда работодатель отмечает их на портале icaze.e-gov.az", - отмечается в сообщении.

Также во время карантинного режима деятельность объектов торговли и услуг должны осуществляться в соответствии с необходимыми социальными правилами поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, установленными штабом.

Оперштаб подчеркивает, что на следующем этапе, в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, будет принято решение о снятии некоторых из существующих ограничений.

"Если динамика заражения COVID-19 и ситуация в стране ухудшится, специальный карантинный режим при необходимости может быть снова ужесточен", - отмечает ведомство.

Н.Аббасова, Х.Насирзаде